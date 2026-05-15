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El avance exclusivo de la hoguera final de Luis y Julia divide a los colaboradores de 'El Debate de las Tentaciones'

Avance exclusivo de la hoguera final de Luis y Julia
Luis y Julia en su hoguera final. Telecinco
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En el cuarto 'Debate de las Tentaciones' se han emitido en exclusiva unas imágenes de la hoguera final de Luis y Julia, que se podrá ver al completo la próxima semana en 'La isla de las tentaciones 10'. El avance ha dividido a los colaboradores en plató, que han expresado sus opiniones a ver lo que se han dicho Luis y Julia nada más verse en la hoguera que pone fin a su paso por el programa.

La llegada de dos nuevos tentadores

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Además, dos nuevos tentadores llegan a las villas y uno es conocido por los fans de 'La isla de las tentaciones 10': se trata de Álex Girona, que participó en la séptima edición junto a Marieta, que le fue infiel con Sergio Aguilera, tras lo cual él se dejó llevar con Gabriella Hahlingag, con la que tuvo una relación durante varios meses y a la que llegó a pedir matrimonio en una gala de 'Los vecinos de la casa de al lado'.

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