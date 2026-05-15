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Por 'El debate de las tentaciones' pasan muchos exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' que comentan el programa con conocimiento de causa, ya que han vivido la experiencia en primera persona. En esta ocasión, uno de los invitados ha sido Tadeo Corrales, quien anunció hace unos meses su ruptura con Sthefany Pérez.

Sandra Barneda ha querido saber si actualmente tiene pareja y le ha pedido que sea sincero. Tadeo ha respondido: "Yo estoy soltero", a lo que Marta Peñate ha bromeado: "Bueno, llevas soltero muchos años ya". Además, Tadeo ha desvelado si existe alguna posibilidad de reconciliación.

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"Ahora mismo no, porque, aparte, ella está rehaciendo su vida con otra persona", explicaba, refiriéndose a que Sthefany estaría conociendo a Andrea Sabatini, exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9'.

Anita Williams: "Sthefany está soltera y sola"

Sin embargo, Anita Williams ha negado estas palabras: "100% no. Sthefany está soltera y sola, haciendo lo mismo que hace él, que es picotear. No tiene ninguna relación con nadie, doy fe".