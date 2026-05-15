Ana Carrillo 15 MAY 2026 - 13:10h.

Compartir







Junto a Atamán, Mar ha acudido como invitada al cuarto 'Debate de las Tentaciones' y ha confesado que ha hecho autocrítica al ver los calificativos que le dedicaba a Christian durante su paso por 'La isla de las tentaciones 10'. También se ha tenido que enfrentar a imágenes inéditas del mallorquín con su tentadora favorita, Ainhoa, en Villa Montaña y no ha podido evitar emocionarse, aunque ha tratado de contener las lágrimas al explicar lo duro que le resulta ver sus acercamientos.

Mar ha explicado que Christian con ella "jamás ha bailado" y que le resulta muy impactante verlo tan cómodo bailando con Ainhoa, más aún porque antes de poner rumbo a República Dominicana para participar en el programa presentado por Sandra Barneda llegaron al acuerdo de que había límites que no iban a traspasar.

Además, ha confesado que ella "no esperaba" ver a un Christian socializando tanto como lo hace normalmente ella porque es el tímido de la pareja. "Jamás imaginé que podría tener tantísimo acercamiento con una chica", ha añadido Mar, que reconoce que tenía mucho miedo de perder al mallorquín durante la experiencia pero no antes, pues estaba convencida de que nunca le sería infiel: "Yo jamás he sido fiel y aún le decía a mis amigas que antes le pondría yo los cuernos a Christian que él a mí, ponía la mano en el fuego por él".