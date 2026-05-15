Ana Carrillo 15 MAY 2026 - 13:05h.

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Atamán y Mar son los invitados del cuarto 'Debate de las Tentaciones', disponible al completo y de forma gratuita en Mediaset Infinity. Durante su entrevista con Sandra Barneda y los colaboradores, el canario ha podido ver muchas imágenes inéditas, incluidas las que Leila habla de su noche de pasión con David Vaquero y le confiesa a Julia que le encanta que su tentador sea tan cariñoso y atento, añadiendo: "Ojalá mi novio fuera así".

Una frase que ha molestado especialmente a Atamán, que se ha mostrado completamente indignado con Leila: "Claro que duele, ¡te pegaste once años conmigo y con él en un día ya quieres que yo sea así!". Kiko Jiménez le ha dicho que considera que está adoptando un "papel de víctima" porque él se ha dejado llevar con Claudia en Villa Montaña. El canario se ha justificado diciendo que no fue "al quinto día" de iniciar la experiencia como Leila y ha asegurado que nunca le había sido infiel fuera del programa.

Quien sí que se ha mostrado de acuerdo con Atamán ha sido Lucía Sánchez, que le ha dicho que ella también se "vengaría" si fuera de nuevo a 'La isla de las tentaciones' y su pareja le fuera infiel; una opinión que ha sorprendido a Sandra Barneda y que ha dado paso a un debate entre los colaboradores acerca de la venganza de los que sufren infidelidades.

Terelu Campos ha recordado una frase que en cada edición repite Sandra Barneda y es que, pese a que uno vea a su pareja siendo infiel en la otra villa, puede optar por no ser también desleal y esperar a la hoguera final para romper la relación e iniciar otros romances.

Atamán se derrumba al hablar con su abuela

El canario no solo se ha enfrentado a imágenes inéditas de 'La isla de las tentaciones 10', sino que también ha recibido una sorpresa en directo: una videollamada de su abuela Mari, que le ha mostrado su apoyo incondicional y le ha soltado una pullita a Leila. Nada más verla, Atamán ha roto a llorar y le ha confesado a Sandra Barneda que es una persona fundamental en su vida.

¿Pueden llegar a enamorarse David y Leila?

Lucía Sánchez, Anita Williams, Tadeo Corrales y Arantxa Coca opinan sobre la caída en la tentación de Leila con David Vaquero y el futuro de ambos.