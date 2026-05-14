Pedro Jiménez 14 MAY 2026 - 00:46h.

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A Leila, la duda sobre lo que siente por Atamán le desconcierta y mucho (al menos, así lo ha comentado más de una vez). Pero si hay algo que le desconcierta más aún son sus imágenes. Imágenes que no sabe si vienen porque realmente lo quiere hacer o por pura venganza. E imágenes que cada vez son más duras, como las que ha visto de Atamán en la última hoguera de las chicas, descubriendo algo que jamás se imaginaría ver.

"Qué asco", "está salido", "estoy flipando" o "no le importa nada" son algunos de los comentarios que se han escuchado decir entre las chicas al ver las imágenes de Atamán en su villa. Un Atamán que cada vez avanza más con Claudia y cuyo feeling con la tentadora VIP es cada vez mayor: "No le creo", ha señalado una Leila que "no cree que le pueda gustar Claudia, tan solo es guarreo".

Pero las imágenes no se han acabado ahí. "Mejor, porque quiero verlas", apuntaría Leila antes de volver a mirar fijamente a la tablet. En imagen, una Claudia y un Atamán muy pero que muy cerca, hasta llegar a besarse de manera muy pero que muy pasional: "Y tú preocupada", ha dicho una de las chicas.

Tras el largo beso, Leila se ha quedado sin palabras: "¿Esa es la persona que fue a la villa? ¿Ese es mi novio, en serio?". "No me lo creo. Ver a mi novio besándose con otra... no me salen ni las lágrimas", ha dicho la participante de 'La isla de las tentaciones 10'.

Leila ha acabado rompiéndose por completo, a pesar de que no paraba de decir que no le salían ni las lágrimas: "Me siento tan mal", ha dicho, quizás, arrepentida por sus actos. "Siento que ya se rompió todo", ha asegurado. Sandra Barneda le ha pedido precaución, puesto que todavía no lo saben todo hasta que se vea las caras con Atamán en la hoguera final.

"El amor de mi vida"

Ante la pregunta de Sandra Barneda sobre qué significa Atamán para ella, Leila ha abierto su corazón: "Para mí era el amor de mi vida. Son once años donde hemos construido todo juntos. Era el padre de mis hijos. No sé qué siento", ha subrayado.

Tras estas palabras, Sandra Barneda ha anunciado que había todavía más imágenes para ella, esta vez con un Atamán y una Claudia mostrando gran complicidad en la habitación de él: "Ese no es mi novio", ha dicho Leila, arrepentida por frenarse ella en 'Villa Deseo'.