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En 'Villa Deseo' ha llegado un nuevo soltero, Álex Girona. Al conocer a sus compañeros, desvela que ya conocía a una de las chicas: Alba. Ella reconoce que lo conoce de las redes sociales, aunque asegura que nunca han llegado a coincidir en persona.

Álex tiene claro a quién quiere tentar, Alba: “En esta temporada me voy a ir para Málaga, así que lo siento por tu novio”, le advierte.

Ambos deciden hablar a solas y Alba le confiesa que está rallada tras su hoguera: “Él era quien lo iba a pasar mal, yo me considero súper fuerte y él al revés, pero qué va”. Además, le cuenta lo que David dijo sobre él antes de entrar en 'La isla de las tentaciones 10': “Me dijo de ti: ‘este es feo’”.

Alba también le pide que no vaya demasiado rápido con ella: “No vayas a full conmigo, porque yo me estaba tentando con Cristian, pero al hablar con él supe que no podía estar con él. Aun así, le di la cita. Es un chaval súper bueno, pero no me veo con él”.

Alba reacciona al soltero vetado: “Mi novio es muy celoso”

Alba se entera de que el tentador vetado por los chicos es Cristian: “Mi novio es muy celoso y ya me dijo que en cuanto viera algo que no le gustara me pediría una hoguera de confrontación. Lo interpreto como una señal de que pare de jugar, porque es lo único que he hecho”.

Tras el veto a Cristian, Alba empieza a acercarse más a Álex: “Él va a pensar: ‘te veto a uno y te vas con otro’. No va a pensar que has entrado y hemos tenido conexión”. Ante esto, Álex le explica que si David piensa así de ella, no la está valorando como debería, y que poco a poco se dará cuenta de cómo es realmente su novio.