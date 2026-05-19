Pedro Jiménez 19 MAY 2026 - 01:53h.

¡No te pierdas el próximo programa de 'La isla de las tentaciones 10'!: el próximo miércoles, a las 23:00 horas, en Telecinco

¡Todos los programas de 'La isla de las tentaciones 10'!: al completo, en Telecinco

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En el próximo programa de 'La isla de las tentaciones 10' viviremos nuevos momentos y situaciones que nos van a tener enganchados a la pantalla de principio a fin. Uno de ellos, sin duda, es el cara a cara que van a mantener Leila con Claudia, la tentadora favorita de Atamán. Un cara a cara de lo más tenso y que va a hacer que todo salte por los aires.

Además, Claudia volverá a la villa y descubrirá que algo ha pasado entre Atamán y una soltera: "Te ha faltado tiempo", dirá una Claudia rota como pocas veces la hemos visto en la villa. No obstante, Atamán también mostrará su arrepentimiento.

Por otro lado, Lucas y Yuli protagonizarán el primer reencuentro a través del mítico espejo de 'La isla de las tentaciones 10'. Un reencuentro que marcará un antes y un después en todos los sentidos y que estará lleno de momentos de tensión.

Encuentros, sorpresas... y muchos besos

Y nuevas fiestas en las villas llenas de encuentros y sorpresas harán revolucionar por completo esta edición, que tendrá en este próximo programa un claro punto de inflexión, con besos que nadie se esperaría que llegaran y situaciones fogosas que harán subir la temperatura y mucho.

¡No te lo pierdas! Todo esto y mucho más, en el siguiente programa de 'La isla de las tentaciones 10', el próximo miércoles, a las 23:00 horas, en Telecinco.