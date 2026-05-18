telecinco.es 18 MAY 2026 - 15:40h.

Los colaboradores comentan donde empieza realmente una deslealtad, analizan si un beso es motivo de ruptura y las reglas innegociables para que una relación funcione.

Arantxa Coca explica las señales que indican que una pareja ya está rota: “Hay desconexión emocional”

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Cada semana en 'La isla de las tentaciones', los espectadores asisten al doloroso proceso de ver cómo se desmoronan los cimientos de la confianza. Una simple mirada, una conversación subida de tono o una caricia en el jacuzzi pueden ser el detonante de una hoguera de confrontación. Sin embargo, hay una línea roja universal que genera un debate tanto dentro como fuera de las villas: ¿puede alguien estar profundamente enamorado de su pareja y, al mismo tiempo, besar a otra persona? ¿Es un beso el fin definitivo o un error perdonable? Hemos hablado con las colaboradoras y sus reflexiones abren un melón muy necesario sobre los límites en las relaciones.

El beso del delito: ¿Ruptura o tiempo muerto?

Frente a la clásica excusa de "solo ha sido un beso", Jessica Bueno, Marta López y Belén Ro se muestran tajantes, aunque con matices sobre cómo gestionar la crisis. Una de ellas lo tiene clarísimo y no deja espacio a dudas: "Para mí eso ya es infidelidad y que haya dudas pues sí, también", expresa, ya que cuando este límite se cruza, la pareja ya está dañada así que "lo mejor es separarse por un tiempo, que se aclaren las cosas".

Una postura muy similar a la de otra colaboradora que prefiere poner el foco en la raíz del problema de sentimientos detrás de esa deslealtad. "Si se besa con otra será porque no tiene muy claros los sentimientos por su pareja", argumenta, sugiriendo también un "tiempo a solas" para reflexionar. Para las colaboradoras, esta cuestión no sugiere dudas y lanzan un dardo directo a quienes juegan con fuego en las villas: "Chica, que no beses a nadie si tienes pareja, porque no hagas lo que no te gustaría que te hicieran".

Las reglas del juego: límites propios y confianza absoluta

Pero más allá del beso en sí, también nos hemos adentrado en lo que de verdad sostienen una pareja, ¿el amor necesita normas estrictas? Jessica Bueno recuerda que amar no significa anularse: "Tú, como persona individual, tienes que poner tus propios límites y la otra persona, si te quiere de verdad, los va a aceptar". Un pensamiento que otras apoyan recordando que el pacto es privado y "cada pareja tiene sus propias reglas", siempre y cuando se respeten. No cabe duda de que la confianza y la sinceridad son dos valores que no pueden faltar para que una relación funcione, ya que ambas "llevan implícitas" la verdad.

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