Este es el contenido del pergamino que marcará un nuevo rumbo en 'Supervivientes 2026'

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Ion Aramendi, al final de la gala de 'Supervivientes. Tierra de Nadie', abre el pergamino que hay en plató y lee su contenido.

"Nuevo cambio de rumbo. El jueves mudanza por sorpresa: Los supervivientes se enfrentarán a un cambio de localización y lo harán sin previo aviso con una mudanza exprés", informa Ion Aramendi a la audiencia.

Sin embargo, "no va a ser una mudanza como ellos creen", advierte el presentador. Además, recuerda que tras la salvación de esta gala, el jueves junto a Jorge Javier Vázquez se producirá la expulsión definitiva entre "tres pesos pesados de la edición"... ¿Te lo vas a perder? Recuerda, a las 21:45 horas en Telecinco.