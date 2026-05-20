Logo de telecincotelecinco
Logo de SupervivientesSupervivientes

El pergamino anuncia un inesperado cambio de rumbo en 'Supervivientes 2026': "Lo harán sin previo aviso"

El pergamino anuncia un inesperado cambio de rumbo en 'Supervivientes 2026': "Lo harán sin previo aviso"
Ion Aramendi lee el contenido del pergamino. 'Supervivientes 2026'
Compartir

Ion Aramendi, al final de la gala de 'Supervivientes. Tierra de Nadie', abre el pergamino que hay en plató y lee su contenido.

"Nuevo cambio de rumbo. El jueves mudanza por sorpresa: Los supervivientes se enfrentarán a un cambio de localización y lo harán sin previo aviso con una mudanza exprés", informa Ion Aramendi a la audiencia.

Sin embargo, "no va a ser una mudanza como ellos creen", advierte el presentador. Además, recuerda que tras la salvación de esta gala, el jueves junto a Jorge Javier Vázquez se producirá la expulsión definitiva entre "tres pesos pesados de la edición"... ¿Te lo vas a perder? Recuerda, a las 21:45 horas en Telecinco.

PUEDE INTERESARTE
Temas