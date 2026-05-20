Pedro Jiménez 20 MAY 2026 - 02:17h.

Así ha sido el momento total de drama de Maica, rota por completo: "El pelo es mi energía y mi personalidad"

Los radicales cambios de look de Claudia, Ivonne y Alvar al enfrentarse a 'la mesa de las penitencias': "No he tenido el pelo tan corto en años"

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Maica Benedicto se ha enfrentado a una durísima 'Mesa de las Tentaciones', afrontando algo que para ella es inaudito: quitar centímetros a su larga y preciada melena hasta quedarse con una cantidad de pelo que jamás había tenido.

La modelo, en primer lugar, se ha quitado un total de 15 centímetros a cambio de coger cinco prendas de la maleta con la que vino de España, algo que no se lo ha pensado dos veces. Pero María Lamela ha seguido ofreciéndole más y más, esta vez una lavadora para poder lavar toda su ropa que tiene en la playa -y todo lo anterior- pero a cambio de cortar cinco centímetros más. Pero las dudas de Maica han aumentado y mucho.

La gala ha transcurrido con normalidad y María Lamela ha seguido ofreciéndole cosas. Y es que no hay que olvidar que se trata de la Mesa de las Tentaciones "más salvaje", por lo que cuando parecía que ya habíamos acabado, la presentadora desde Honduras salía con otra cosa que ponía en una nueva tesitura a la concursante.

Esta vez, la nueva oferta a Maica Benedicto pasaba por cortarse el pelo un total de 30 centímetros más a cambio de dos surtidos de pan y bollería, una crema de cacao y otra de pistacho.

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Tras una larga negociación entre Maica y María Lamela, al final todo ha pasado por lo que ya se había hablado anteriormente, junto con un plato de pasta... ¡a cambio de cortarse 25 centímetros de pelo más! Maica ha acabado aceptando, cortándose así 40 centímetros de pelo en total.

Maica "supera su mayor miedo" y acaba cediendo

No obstante, a pesar de aceptar, Maica ha atravesado un episodio lleno de drama, entre lágrimas y rota por completo: "Has superado tu mayor miedo", le ha dicho María Lamela, apoyándola en todo lo posible. "Eres una nueva Maica", ha señalado, mientras le ha cortado los otros 25 centímetros.

"A toda la gente que me apoya, apoyadme. ¡No me quiero ver en el espejo!", ha subrayado una Maica envuelta en lágrimas y casi sin poder articular palabra. Una Maica que tras cortarse el pelo no ha parado de tocárselo y derramar lágrimas. Lo que está claro es que, si algo ha demostrado Maica Benedicto en la gala de este martes es que cada día se supera más a sí misma y que de esta aventura va a salir más reforzada que nunca.