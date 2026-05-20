Almudena presencia la mesa de las tentaciones de Borja y reacciona a su nuevo corte de pelo: "Que no me lo rapen por Dios"
Almudena observa desde la distancia las decisiones que va tomando su pareja en su mesa de las tentaciones
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Una vez Almudena llega al plató de 'Supervivientes' y revive junto al presentador su paso por Honduras, Ion Aramendi le pide que observe una imagen en directo: el nuevo 'look' de Claudia. La última expulsada no da crédito y se lleva la mano a la boca en símbolo de incredulidad.
Pero esto no es todo porque un grito sale de ella cuando ve a Darío con una peluca de payaso. También se disculpa con Soto al ver su nueva imagen: "Esto es un cachondeo".
Es en este momento cuando el presentador le explica que se encuentran jugando en ese mismo instante a las mesas de las tentaciones y que ahora le llegaba el turno a Borja, su pareja.
La mesa de las tentaciones de Borja
"Que no me lo rapen, por Dios", ese es el deseo que lanza al aire Almudena cuando la cámara enfoca a Borja a punto de enfrentarse a la mesa de las tentaciones.
Hambriento, María Lamela le presenta como primera oferta una tremenda ración de cocido a cambio de acompañar a un compañero llevando cresta. "¡Yo voy con mi hermano a hacerme la cresta!", señala el concursante ante la incredulidad de su pareja en plató.
"La nueva sensación del 'punk'", así es como le llama ahora María Lamela a Borja, a quien le ofrece raparse una ceja a cambio de un platazo de pasta con queso. Una oferta que deniega al instante: "No hay ceja, lo que tú quieras menos eso. No existe esa posibilidad".
Por último, Borja tiene la oportunidad de obtener la comida y hablar con Almudena a cambio de raparse las dos cejas. La negación rotunda a hacerlo provoca una reacción en Almudena que puedes descubrir dándole play al video.