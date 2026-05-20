Una sorprendente mudanza exprés y la expulsión de Alvar, Aratz o Gerard, en ‘Supervivientes’

Supervivientes 20 MAY 2026 - 17:45h.

Este jueves (21:45h) en Telecinco, en una gala que prestará especial atención a las consecuencias y reacciones a las penitencias que los concursantes han asumido en la Mesa de las Tentaciones

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Una sorprendente mudanza exprés a una nueva localización, que podría avivar las tensiones entre los concursantes y en la que la aventura cambiará de rumbo; la expulsión de Alvar, Aratz o Gerard; y las consecuencias y reacciones a las penitencias asumidas en la Mesa de las Tentaciones, que culminará en directo con el nuevo corte de pelo de Claudia a cambio de una generosa cantidad de su comida favorita y de una videollamada con su novio, centrarán gran parte de la atención de la duodécima gala de ‘Supervivientes 2026’ que Jorge Javier Vázquez y María Lamela conducirán este jueves 21 de mayo (21:45h) en Telecinco.

El elegido por la audiencia para abandonar la aventura comprobará en directo su cambio físico tras semanas de supervivencia y tras las penitencias que han aceptado a cambio de hacer realidad diferentes deseos. Además, participará de forma secreta en la nueva ronda de nominaciones otorgando un punto a uno de sus ya excompañeros.

Por otro lado, los supervivientes, que se reunirán nuevamente en la palapa para abordar las situaciones más destacadas de los últimos días de aventura, afrontarán un juego de prelíder, ‘La prisión del tártaro’, en el que tendrán que sostenerse apoyando su espalda y sus pies en dos paredes paralelas y mantenerse de esta forma sin tocar el suelo. Los que consigan sostenerse durante más tiempo se clasificarán para el juego de líder, cuyo ganador ganará la inmunidad y el poder de nominar de forma directa a un compañero.