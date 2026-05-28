Pedro Jiménez 28 MAY 2026 - 00:39h.

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Sin duda, si hay un participante de 'La isla de las tentaciones 10' que se está dejando llevar y mucho en las últimas horas en su villa, ese es Atamán. El canario, tras ver las imágenes más duras de Leila con David en su última hoguera, ha dado rienda suelta a sus sentimientos. Tanto que en la última fiesta de los chicos... ¡ha estado a punto de hacer un trío! O al menos, eso ha parecido, junto a dos tentadoras: Yokebed e Irini, esta última siendo su soltera favorita.

Todo ha ocurrido cuando en pleno juego de 'Villa Montaña', a Yokebed e Irini les ha tocado hacer un reto y ambas no han dudado en darse un largo y sentido beso, no sin antes lanzarle el siguiente mensaje a Atamán: "Mira lo que te estás perdiendo...".

Este "morreo" ha dejado al resto de compañeros de villa completamente impactados. Un "morreo" que se repetiría a lo largo de la fiesta en diversas ocasiones: "Me voy a hacer un trío", señalaría Atamán, en un momento dado, mientras una de ellas reclamaba un beso a tres, que no dudaban en protagonizar. Primero Irini y Atamán y, posteriormente, Yokebed con el propio Atamán. Esto último hacía estallar todavía más si cabe la 'luz de la tentación' en 'Villa Deseo'.

La fiesta ha avanzado con normalidad, hasta que en un momento dado, los tres se han ido a la habitación del canario y se han dado más de un beso entre ellos: "Abuela, me lo dijiste y lo estoy cumpliendo", ha dicho Atamán, mirando a cámara y dándole a toda la situación que se estaba viviendo en 'Villa Montaña' un punto humorístico e incluso épico.

Claudia se une al 'juego'... ¡y se besa con Atamán!

Los besos han acabado salpicando también a Claudia, que se ha besado con Irini, con la tentadora VIP asegurando que si hacen un trío "acabaría apareciendo" por la habitación de Atamán. Por si la fiesta no era suficiente... ¡Claudia se ha acabado besando también con Atamán! Lo que ha hecho estallar de nuevo la 'luz de la tentación' en 'Villa Deseo'.

"Nosotros no cerramos con llave, por si acaso", le dicho Irini a Yokebed, antes de despedirse definitivamente de ella e irse a dormir con Atamán.