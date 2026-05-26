Pedro Jiménez 26 MAY 2026 - 01:12h.

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La primera hoguera de David se convirtió en un remolino de emociones difícil de controlar, sobre todo al ver cómo está avanzando Alba en 'Villa Deseo', dejándose llevar en los juegos y con gestos y confesiones que hicieron que David acabara tirando la tablet. Un David que antes de ver imágenes ha reconocido que lleva varios días con "la mosca detrás de la oreja", con la incertidumbre revoloteando alrededor de su cabeza y absolutamente lleno de dudas.

Ha llegado el momento de ver las imágenes en donde hemos podido ver a Alba en sus primeros momentos en 'Villa Deseo' y esa especie de conexión que sintió con Álex Girona al verle por primera vez. Conexión y no solo conexión: juegos, miradas, acercamientos... Además, David se ha quedado anonadado al descubrir que ambos se conocían de antes (tan solo de redes sociales): "No sé por qué no me ha dicho nada".

Las imágenes no se han acabado ahí: en la tablet hemos podido ver a una Alba fluyendo y mucho con Álex Girona a pesar de llevar juntos en la villa muy poco tiempo. De hecho, las dudas entre los chicos no han tardado en aparecer: "Se conocen de fuera fijo". Además, en un momento dado, Álex Girona parece entrar a la habitación de Alba, lo que ha terminado de sacar de quicio a David, sin palabras al ver las imágenes.

"Estoy fatal", ha dicho David, que siente miedo de Álex Girona, creyendo que de verdad "puede ser su tentación". Pero lo que David no se imaginaría es lo que todavía estaba por llegar. En Imagen, Alba y Álex Girona muy pero que muy cerca en el jacuzzi. "Qué duro... estoy en shock. Me siento roto", ha indicado David, que no estaba entre sus planes que Alba "estuviera así" -y tan pronto- en 'Villa Deseo'.

Sin duda, lo que más le ha dolido a David han sido las confesiones sexuales que ha hecho su pareja Alba sobre él: "Me quiero ir", ha dicho David, que se ha ido directo hacia Sandra Barneda, quien le ha dedicado unas palabras de motivación, poniéndose en su lugar. Pero David se ha mostrado completamente roto y envuelto en lágrimas.

David huye desesperado a la otra hoguera

David se ha ido en dirección a la playa y se ha puesto a correr por la playa directo a 'Villa Deseo' y gritando una y otra vez: "¡Alba!. El participante de 'LIDLT 10' ha levantado tanto la voz que sus gritos han llegado a 'Villa Deseo'. Tras este momento, David ha regresado entre lágrimas y muy afectado por todo, recibiendo el apoyo tanto de sus compañeros como de Sandra Barneda.