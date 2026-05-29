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Bayan Al Masri

Bayan se enfada al descubrir lo que realmente opinan sus compañeros sobre ella

Bayan se enfada al descubrir lo que realmente opinan sus compañeros sobre ella
Bayan. telecinco.es
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Alba y Bayan son las invitadas del sexto 'Debate de las tentaciones', disponible al completo y de forma gratuita en Mediaset Infinity. Bayan ha abordado varios temas durante su entrevista y uno de los más comentados ha sido la fría bienvenida que recibió por parte de sus compañeras y tentadores en ‘Villa Deseo’.

Bayan ha vuelto a ver cómo fue su llegada, pero también imágenes inéditas de algunos habitantes de la villa, especialmente de Álex Girona y David Vaquero, hablando mal de ella con el resto de compañeros.

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Byan ha explicado qué cree que le ocurría realmente a David: “David, cuando me vio entrar, tuvo miedo de que le contara a Leila cómo había sido su pasado y de que le comiera la cabeza. Cosa que no hice porque la vi bien y, si se tiene que pegar la hostia, se la va a dar ella sola. Yo no voy a venir aquí a dar información de fuera que le fastidie la experiencia”.

Bayan, sobre Mar: "Nosotras fuimos amigas y nuestra relación terminó hace siete años"

Además, ha querido aclarar su relación con Álex: “Con Álex nunca he tenido ningún problema. He tenido problemas con gente cercana a él y a lo mejor él se lo lleva a lo personal. La verdad es que durante la experiencia no me dijo nada. Hablan muchos por detrás, la única que me lo dijo a la cara fue Mar”.

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Por otro lado, Bayan también ha dado su versión sobre el conflicto que mantuvo con Mar: “Nosotras fuimos amigas y nuestra relación terminó hace siete años. Nos peleamos porque íbamos a salir de fiesta, la llamé y me dijo que había discutido con su novio y que no venía. Me pareció una excusa, me enfadé y ahí se acabó la amistad”.

Bayan da su versión sobre el conflicto que tuvo con Mar
Bayan da su versión sobre el conflicto que tuvo con Mar

Además, ha explicado qué ocurrió después con la expareja de Mar: “Su ex empezó a hablarme porque teníamos amigos en común, ya que éramos del mismo barrio, y yo le contesté sin tirar la caña. No nos liamos ni nada”.

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