Bayan se enfada al descubrir lo que realmente opinan sus compañeros sobre ella

Compartir







Alba y Bayan son las invitadas del sexto 'Debate de las tentaciones', disponible al completo y de forma gratuita en Mediaset Infinity. Bayan ha abordado varios temas durante su entrevista y uno de los más comentados ha sido la fría bienvenida que recibió por parte de sus compañeras y tentadores en ‘Villa Deseo’.

Bayan ha vuelto a ver cómo fue su llegada, pero también imágenes inéditas de algunos habitantes de la villa, especialmente de Álex Girona y David Vaquero, hablando mal de ella con el resto de compañeros.

Byan ha explicado qué cree que le ocurría realmente a David: “David, cuando me vio entrar, tuvo miedo de que le contara a Leila cómo había sido su pasado y de que le comiera la cabeza. Cosa que no hice porque la vi bien y, si se tiene que pegar la hostia, se la va a dar ella sola. Yo no voy a venir aquí a dar información de fuera que le fastidie la experiencia”.

Bayan, sobre Mar: "Nosotras fuimos amigas y nuestra relación terminó hace siete años"

Además, ha querido aclarar su relación con Álex: “Con Álex nunca he tenido ningún problema. He tenido problemas con gente cercana a él y a lo mejor él se lo lleva a lo personal. La verdad es que durante la experiencia no me dijo nada. Hablan muchos por detrás, la única que me lo dijo a la cara fue Mar”.

Por otro lado, Bayan también ha dado su versión sobre el conflicto que mantuvo con Mar: “Nosotras fuimos amigas y nuestra relación terminó hace siete años. Nos peleamos porque íbamos a salir de fiesta, la llamé y me dijo que había discutido con su novio y que no venía. Me pareció una excusa, me enfadé y ahí se acabó la amistad”.

Además, ha explicado qué ocurrió después con la expareja de Mar: “Su ex empezó a hablarme porque teníamos amigos en común, ya que éramos del mismo barrio, y yo le contesté sin tirar la caña. No nos liamos ni nada”.