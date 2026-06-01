Supervivientes 01 JUN 2026 - 16:07h.

Una salvación decisiva en plena recta final de la aventura

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La salvación de uno de los nominados, Aratz, Claudia o Maica, en plena recta final de la aventura, dos emocionantes juegos de recompensa, un nuevo castigo que podría tornar en privilegio en La Zona Roja, y la entrada de Darío al plató tras su expulsión para reencontrarse con su familia y abordar su paso por el reality, formarán parte de la nueva entrega de ‘Supervivientes. Tierra de Nadie’ que Ion Aramendi y María Lamela conducirán este martes 2 de junio (23:00h).

En el primer juego de recompensa, titulado ‘Pandora’, todos los supervivientes lucharán unidos contra el tiempo para trasladar una gran jaula esférica de un punto a otro de la playa. Uno de ellos deberá introducirse dentro de la jaula y guiar a sus compañeros, que empujarán la esfera a ciegas. Si logran su objetivo sin rebasar el tiempo límite lograrán un premio grupal.

El segundo juego ofrecerá una recompensa individual para el mejor superviviente. En ‘El columpio de Fedra’, los concursantes se enfrentarán a un reto de preguntas y respuestas colgados de un columpio gigante, sujeto por varias cuerdas. Con cada fallo las cuerdas irán desapareciendo, de modo que el último que logre permanecer colgado en el columpio será el ganador.