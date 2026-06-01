Las inseguridades y experiencias del pasado de Miguel y Bayan complicarán su experiencia en 'La isla de las tentaciones 10'

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La llegada de Bayan y Miguel a ‘La isla de las tentaciones 10’ ha revolucionado completamente las villas en uno de los momentos más tensos de la edición. La pareja, que entró en el reality tras la salida de otros concursantes, aterrizó en República Dominicana con una mochila emocional importante y varios asuntos pendientes que no han tardado en salir a la superficie.

Desde el primer momento, la presencia de Claudia —con la que Miguel tuvo algo en el pasado— dentro de la experiencia hizo saltar todas las alarmas para Bayan. Aunque la concursante intenta mantenerse fuerte, las primeras imágenes ya muestran cómo las inseguridades y el miedo a la traición están empezando a afectarle mucho más de lo que esperaba.

¿Quién sufrirá más de los dos en esta experiencia?

Durante las entrevistas antes de emitirse el debate, Arantxa Coca explicó que Bayan llega a la experiencia con heridas emocionales del pasado todavía abiertas y considera que este entorno puede convertirse en una prueba especialmente complicada para ella. La psicóloga cree que el hecho de ver a Miguel conviviendo cerca de una ex puede reactivar antiguos fantasmas relacionados con la desconfianza y las infidelidades sufridas anteriormente.

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Aun así, Arantxa también considera que esta experiencia podría convertirse en una oportunidad importante para que Bayan aprenda a diferenciar entre el pasado y su relación actual con Miguel. Según ella, el gran reto de la concursante será decidir si consigue confiar realmente o si termina dejando que esos miedos condicionen toda la experiencia.

Lucía Sánchez, en cambio, se mostró mucho más directa sobre las primeras reacciones de Bayan dentro del programa. La exconcursante considera que las emociones en la isla se viven de forma muy intensa, pero cree que la participante está sufriendo demasiado rápido y que cualquier pequeño gesto de Miguel ya le afecta emocionalmente.

Pedro Jota también cree que Bayan será una de las concursantes que peor lo pase en esta recta final de la edición. El colaborador asegura que, aunque ella sabía perfectamente a lo que se enfrentaba al entrar en el programa, la situación con Claudia puede remover demasiadas cosas y hacerle daño durante la convivencia.

Además, el tertuliano dejó caer que la preocupación de Bayan podría no ser únicamente inseguridad, sino también intuición, algo que ha alimentado todavía más las dudas sobre lo que podría pasar entre Miguel y Claudia en los próximos programas.

¡Dale al play para ver las declaraciones al completo!