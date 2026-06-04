Así ha sido el tenso momento en el que Leila e Irini se han visto cara a cara por primera vez

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Llega el turno de Leila, quien se encuentra "expectante" por saber a qué tentación de su pareja se enfrentará esta noche en la hoguera de 'La isla de las tentaciones': "Que empiece el show".

Al darle paso Sandra Barneda a "la soltera favorita de Atamán", Leila se levanta y pregunta en alto: "¿Cuántas van a aparecer?". Sin embargo, tan solo aparece una. "Me encanta, a por ella", comenta al ver a Irini.

El tenso cara a cara de Leila e Irini

Nada más entrar en la hoguera, la soltera le lanza una sábana y le indica: "Toma mi reina, para que te tapes un poco porque veo que no lo has hecho en todo el programa". Pero Leila no duda en devolvérsela: "Para que te tapes tú porque eres muy cochina. Tuviste que venir al programa para que mi novio te hiciera caso".

Es en este momento cuando ambas se empiezan a lanzar reproches, pero la presentadora decide interrumpir para darle la bienvenida a Irini y preguntarle qué es lo que trae en las manos.

"Vine a traerle un juego pero como no la veo muy receptiva no se lo propuse. Pensé que era tan atrevida como su novio, pero como veo que no...", responde mientras muestra un bote de nata.

No obstante, lejos de reaccionar a su propuesta, Leila retira el pensamiento que un día llegó a tener sobre que a Atamán le podría llegar a gustar Irini: "Es claramente que le pone mucho porque no es fea, obviamente".

La soltera responde a las tres preguntas de Leila

Llega el momento en el que Irini debe responder a las tres preguntas que Leila le lance respondiendo únicamente con un sí o un no.

La primera de ellas es si Atamán lo ha llegado a pasar muy mal en la villa por ella. Tras unos momentos de tensión, la soltera responde que "no". "Eres muy mentirosa", reacciona su pareja.

"Cuando se vea en las imágenes, ¿se va a arrepentir de todo el guarreo que está teniendo?", es su segunda pregunta. La soltera vuelve a contestar con un "no" y le lanza otra pregunta: "¿Y tú?".

La tercera y última tiene que ver con el futuro: "¿Crees que cuando me vea en la hoguera final se va a derrumbar y pueda llegar a perdonarme?". Otra vez, su respuesta es "no" y explica sus motivos.

"Me encantó este momento porque no tengo nada que ver con ella y cuando vea a mi novio le pediré explicaciones porque no he visto que tenga conexión con ninguna, solo sexual", comenta Leila cuando la soltera abandona la hoguera.