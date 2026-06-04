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Avance | Emoción, tensión y cuentas pendientes: llegan los reencuentros de las parejas en la hoguera final

Avance | Emoción, tensión y cuentas pendientes: llegan los reencuentros en la hoguera final
Emoción, tensión y cuentas pendientes, en el avance de 'La isla de las tentaciones 10'. Telecinco.es
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Después de unas complicadas hogueras mixtas y el encuentro de los chicos y las chicas con los tentadores favoritos de sus parejas, llega un nuevo programa de 'La isla de las tentaciones 10' lleno de emociones y cuentas pendientes: ¡puedes ver un avance de lo que te espera el próximo lunes dando al 'play' al vídeo!

Después de la tensión que han vivido Miguel y David al encontrarse con Álex Girona y Amar, los solteros favoritos de Bayan y Alba, en el próximo programa será el turno del cara a cara de Atamán con David y de Lucas con Óscar, donde no faltaran los zascas y los reproches entre ellos.

Y tras esto, Sandra Barneda les comunicará que su "aventura juntos" llega a su fin, lo que dará el comienzo de los cara a cara en la hoguera final de las parejas en los que no faltarán las lágrimas, mucha tensión y cómo abordan las cuentas pendientes que hay entre ellos después de esta prueba de amor en República Dominicana, después de los que tendrán que contestar a la gran pregunta.

¿Cómo distinguir amor real de la “burbuja emocional” en 'La isla de las tentaciones? Los colaboradores responden

¿Cómo distinguir amor real de la “burbuja emocional” en 'La isla de las tentaciones? Los colaboradores lo tienen claro
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