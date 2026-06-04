Patricia Fernández 04 JUN 2026 - 02:04h.

¡Dale al 'play' y disfruta del próximo programa de 'La isla de las tentaciones 10'!

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Después de unas complicadas hogueras mixtas y el encuentro de los chicos y las chicas con los tentadores favoritos de sus parejas, llega un nuevo programa de 'La isla de las tentaciones 10' lleno de emociones y cuentas pendientes: ¡puedes ver un avance de lo que te espera el próximo lunes dando al 'play' al vídeo!

Después de la tensión que han vivido Miguel y David al encontrarse con Álex Girona y Amar, los solteros favoritos de Bayan y Alba, en el próximo programa será el turno del cara a cara de Atamán con David y de Lucas con Óscar, donde no faltaran los zascas y los reproches entre ellos.

Y tras esto, Sandra Barneda les comunicará que su "aventura juntos" llega a su fin, lo que dará el comienzo de los cara a cara en la hoguera final de las parejas en los que no faltarán las lágrimas, mucha tensión y cómo abordan las cuentas pendientes que hay entre ellos después de esta prueba de amor en República Dominicana, después de los que tendrán que contestar a la gran pregunta.

¿Cómo distinguir amor real de la “burbuja emocional” en 'La isla de las tentaciones? Los colaboradores responden