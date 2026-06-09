Patricia Fernández 09 JUN 2026 - 01:03h.

¿Abandonan juntos, solos o con un nuevo amor 'La isla de las tentaciones 10'?: solo tienes que darle al 'play' para descubrirlo

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Después de que Yuli cruzase todos los límites con Óscar en esta prueba de amor de 'La isla de las tentaciones 10' y todo lo que esto ha provocado en Lucas, los miedos, las dudas y la incertidumbre de cómo sería volver a verse, llegaba el momento en el que la pareja volvía a ponerse cara a cara en la hoguera final para hacer frente a todo lo que ha sucedido en República Dominicana y tomar la decisión definitiva sobre su relación.

Lucas era el primero en llegar, momento en el que confesaba a Sandra Barneda que "estaba muy nervioso" porque tenía el corazón dividido entre irse solo o con ella y explicaba el motivo por el que había cogido arena en el camino de antorchas: "Es la primera vez que vengo solo y tocar un poco y recordar me ha hecho sentirme un poco más seguro".

Con el cariño con el que ha hablado de ella durante toda la edición, Lucas recibía a Yuli en la hoguera, dejando todo lo que había ocurrido en este momento: "Tranquila, estoy aquí contigo". Ambos se abrazaban y ella no podía evitar romper a llorar: "Lo siento mucho, no puedo ni mirarte".

Yuli reconocía "tener dolor en el pecho" al reencontrarse con él después de haber caído en la tentación: "No sé cómo pasó, una tarde estaba frente al mar, Óscar me acarició y no entendía por qué me estaba dejando, sabes que en mi cabeza eso no cabe, pero seguí igual. Me dejé llevar porque lo sentí. Pensaba en ti, pero lo hice igual". Explicaciones que dejaban descolocado a Lucas: "No lo entiendo, creo que esto no es como me está contando ella, nadie es infiel por una caricia o por un beso o un juego, una persona es infiel cuando aun sabiendo que lo que está haciendo está mal lo sigue haciendo".

"Creo que tu problema ha sido tu inseguridad", entonaba Lucas y explicaba el por qué de sus palabras: "A ti te quiero flaca, gorda, con arrugas, te quiero morena o rubia, de todas las maneras posibles. Antes de que yo te quiera, quiero que te quieras tú a ti misma. Si esta experiencia te vale para tratar tus inseguridades y para darte cuenta de que no pueden seguir dominando tu vida, me voy a alegrar".

Pero Yuli dudaba que "no sabía" si había caído con Óscar por esta razón, aunque tenía claro que era porque lo había sentido: "Es la primera vez que me pasa, lo hice porque lo sentí así. Veníamos discutiendo mucho, queríamos seguir, pero estuvimos a punto de dejarle muchas veces". La que aclaraba que ella no estaba en el momento de empezar una relación cuando se conocieron: "Estuve diez años en pareja, no quería, pero él apareció y aunque no estaba en mi mejor momento no podía dejar pasar a semejante hombre".

Después de estas primeras confesiones, llegaba el momento de que ambos vieran imágenes juntos. En las que revivían cómo ha sido la relación de ella con Óscar en 'Villa deseo', lo que empezó con 'feeling', siguió por un beso y acabó con ella pasando todos los límites teniendo sexo con el soltero.

"Ver esto me parte, te juro que me parte el alma", confesaba Lucas, el que dudaba si podría perdonar algo así: "Creo que tendría que tratarlo".

Y era en este momento cuando Lucas lanzaba la pregunta que necesitaba que Yuli le contestase: "¿Estás enamorada de mí?" La argentina respondía con "un creo que no" al pensar en lo que le ha pasado, lo que hacía reaccionar al participante de 'La isla de las tentaciones 10': "A una mujer que es sincera y dice la verdad no tengo nada que reprocharle. Pensé que sí, que ibas a llegar aquí e ibas a estar arrepentida, pero veo que tus sentimientos hacia mí han cambiado, que no soy la misma persona para ti". Un momento con el que Sandra Barneda no podía esconder que estaba emocionada con lo que estaba viendo.

Lucas dejaba claro "no creerse" que Yuli no estuviera enamorada de él: "Sus ojos hablan de culpa y de que no está siendo capaz de justificar una cosa que ha hecho". Pero ella quería dejarle claro que "lo sintió", lo que volvía a romperle: "Era lo último que yo esperaba hoy, pero no te voy a juzgar. Estoy totalmente descolocado con esto".

Un complicado momento para ambos en medio del que se desataba una tormenta bajo la que ambos se dedicaban unas bonitas palabras. "Te quiero dar las gracias porque a mí me diste todo lo que necesitaba, estoy enamorado de ti, seguramente pase tiempo y lo siga estando, aunque no haya sido correspondido te tengo que dar las gracias por ello", entonaba él, a lo que ella correspondía abriendo su corazón: "Siento que te fallé, nunca nadie había hecho tantas cosas por mí, me pusiste primero incluso al estar en tu peor momento, pero me pasó esto y no te pude mentir".

Tras aclarar todo, llegaba el momento de tomar la decisión final, abandonan juntos, solos o con un nuevo amor 'La isla de las tentaciones 10': ¡Solo tienes que darle al 'play' para descubrirlo!