Dolor y reproches en el cara a cara final de David y Alba en la hoguera: “¿No se te cae la cara de vergüenza?”

Entre lágrimas y acusaciones cruzadas, ambos reconocieron errores y expusieron los problemas de su relación antes de tomar su decisión final

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David y Alba se reencontraban frente a la hoguera y ante Sandra Barneda tras todo lo ocurrido en ‘La isla de las tentaciones’.

Alba era la primera en llegar a la hoguera y se sinceraba con Sandra: “Estoy muy nerviosa, más que nunca te diría, pero también tengo muchas ganas de tenerlo aquí, de darle las explicaciones que le tenga que dar. Sé que he hecho cosas mal, pero también he visto cosas que no me han gustado”.

David entraba visiblemente enfadado y se lo hacía saber a Alba desde el primer momento: “¿Tú ves normal esto? ¿No se te cae la cara de vergüenza?”. Sandra le daba la bienvenida a la hoguera final y le preguntaba por qué no podía ni mirar a Alba: “Estábamos tan bien fuera y que venga aquí y ya esté liándose con otro… me da vergüenza”.

La pareja se enzarzaba en una serie de reproches y ataques cruzados, en los que Alba reconocía sus errores, pero también señalaba a David: “Yo la he cagado, me he dado cuatro besos con Álex, pero tú también me tienes que dar explicaciones”.

Ambos veían imágenes del paso de David por ‘Villa Montaña’. Tras verlas, Alba confesaba su malestar: “Llámame cínica o lo que quieras, pero me molesta todo”. A lo que David respondía que lo que ella veía eran solo juegos.

La tensión aumentaba cuando se mostraban las imágenes de Alba, lo que provocaba que David estallara: “Encima te ríes, has estado todo el tiempo besándote con él, ¿Dónde ves ahí arrepentimiento?”. Además, reconocía que pensó que ella podría haberse arrepentido tras el primer beso con Álex: “Por un momento pensé que solo se habían besado una vez y que podía estar arrepentida y frenar a tiempo”.

Alba, por su parte, admitía sentirse avergonzada: “Me da vergüenza verme en esas imágenes y que tenga que verlas mi novio. No me reconozco, la verdad. Sé que lo he hecho fatal, nunca en mi vida he sido infiel”. Ante esto, David le preguntaba por qué había ocurrido, y ella rompía a llorar: “No lo sé… eres el hombre que cualquier mujer querría tener a su lado”.

Alba explica de qué conocía a Álex Girona

Además, Alba aclaraba que ella y Álex solo se seguían en redes sociales: “Nunca habíamos tenido una conversación ni nada”.

En un momento de la hoguera, ambos veían imágenes en las que hablaban de sus problemas sexuales en la relación. Alba estallaba al ver las imágenes de David: “Eres un sinvergüenza hablando de nuestras intimidades”. Sin embargo, también se mostraban las imágenes en las que ella abordaba el mismo tema, y David aseguraba que lo había percibido “de burla”.

Alba y David reconocen los problemas sexuales en su relación: “Eso pesa”

Finalmente, ambos reconocían que sí existían problemas en ese aspecto de su relación: “Yo también lo entiendo, a veces siento que no tenemos ese fuego”, admitía David. Alba, por su parte, explicaba que habían priorizado otros aspectos: “Nos queremos mucho, siempre lo hemos puesto en un segundo plano, pero llega un momento en que eso pesa”.

La hoguera llegaba a su fin tras una intensa noche de reproches y explicaciones, en la que la pareja debía tomar su decisión final, cómo querían salir de 'La isla de las tentaciones': solos, en pareja o con un nuevo amor.