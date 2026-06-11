Ana Carrillo 11 JUN 2026 - 15:57h.

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En el reencuentro tres meses después de 'La isla de las tentaciones 10', Sandra Barneda le enseñó a Julia un vídeo inédito en el que se veía a Luis enseñándole sus partes íntimas a Nieves, como la tentadora había desvelado a Claudia en Villa Montaña y se había destapado en la hoguera final de los alicantinos. Una información que dejó a Julia muy sorprendida, que protagonizó una discusión con Luis tras abandonar el salón del reencuentro.

Bayan, compañera de Julia, ha querido salir en su defensa por todas las críticas que recibió durante la emisión por no confiar en Luis y pasar días llorando en su habitación de Villa Deseo, destacando que, aunque en ese momento se empatizase poco con ella, ahora sí que ha conseguido despertar la comprensión de los espectadores: "Qué poco empatizamos con Julia como espectadores, pero creo que hoy toda España está empatizando como toca".

Además, ha añadido que cree que lo que hizo Luis es injustificable: "Es imposible justificar esta situación, es que creo que es peor que unos cuernos".

Bayan y Miguel, comprometidos

Por su parte, Bayan vivió un reencuentro de lo más emotivo porque le contó a Sandra Barneda que había vuelto a escoger el blanco, como hizo en el reencuentro de la octava edición, para cerrar de manera bonita este capítulo. Con Eros no acabó bien, pero con Miguel las cosas han sido muy diferentes, porque él se ha convertido al islam, la religión de ella, y le ha pedido matrimonio.

La creadora de contenido le explicó a la presentadora que la pedida de mano fue perfecta porque ocurrió en París y él se inventó una excusa para que todo fuera una gran sorpresa. Además, reveló la fecha de su boda y la reacción de sus familias a la noticia: ¡entérate de todo dando al play al vídeo!