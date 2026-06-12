Supervivientes 12 JUN 2026 - 16:22h.

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La flamante ganadora de la aventura, Maica Benedicto; los tres finalistas -Alba Paul, Alvar Seguí y José Manuel Soto-; y el resto de concursantes de ‘Supervivientes 2026’ se reencontrarán en directo en el plató 72 horas después de la gran final del reality para hacer balance de todo lo vivido durante casi 100 días de aventura y tratar de cerrar cuentas pendientes. Será en ‘Supervivientes. El Debate Final’, que Sandra Barneda conducirá este domingo 14 de junio a partir de las 22:00h en Telecinco y que arrancará antes con contenido exclusivo en Mediaset Infinity.

La ganadora y la segunda finalista desvelarán cómo vivieron el momento decisivo de la noche, en el que Jorge Javier Vázquez anunció el nombre de la vencedora, y si han podido asimilar todo lo sucedido. ¿Qué ha supuesto la aventura para el tercer y el cuarto finalista, Alvar y Soto?

Por último, una de las grandes protagonistas de la edición, Claudia Chacón, tratará a lo largo de la noche de solucionar algunas de las diferencias que mantiene con varios de sus compañeros.