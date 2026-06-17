Descubre cuál es el regalo que le ha traído Álex Girona a Alba en el debate final

Disfruta de la primera parte del debate final de 'La isla de las tentaciones 10' en Mediaset Infinity

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Sandra Barneda daba paso a Álex Girona en el debate final de 'La isla de las tentaciones 10' y lo hace acompañado de una inesperada cajita roja para Alba.

La presentadora, junto con Terelu Campos y Marta Peñate, son las primeras en descubrir su contenido. Tras mirarse incrédulas, la exparticipante del programa pregunta: "¿Esto es broma? ¿Esto es IA?".

Acto seguido, el soltero VIP le hace entrega de su regalo, adelantando: "Tampoco es nada del otro mundo". Alba abre la caja y señala irónicamente al descubrir de qué se trataba: "Wow, para sorpresa de nada".

Sandra Barneda pide un primer plano del regalo para que la audiencia lo pueda apreciar en sus casas. "Es para recordar porque parece que solo lo hemos pasado mal y hemos discutido. También nos hemos reído y lo hemos pasado bien", explica el significado del mismo Álex Girona.

El soltero revela que Alba y él tuvieron "conversaciones subidas de tono"

Tras este momento, la presentadora saca a relucir el tema del comentario polémico que le hizo el tentador VIP y que tanto molestó a Alba. Es en ese instante cuando Álex Girona asegura que para él "no fue tan malo" porque habían tenido "conversaciones aún más subidas de tono" el día anterior sobre lo que se harían el uno al otro. Una revelación que ha hecho reaccionar a David, presente junto a ellos en el plató.