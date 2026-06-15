Pedro Jiménez 15 JUN 2026 - 23:38h.

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La entrada de Lucía -tentadora favorita de David- en su reencuentro con Alba ha supuesto una auténtica revolución. La soltera ha mantenido varios choques con Alba y ha soltado alguna que otra confesión que ha provocado que esta última estalle y abandone en un momento dado el reencuentro. No obstante, más adelante ha regresado y ha contado junto a David qué planes de futuro tienen a día de hoy, puesto que hay que recordar que ambos no salieron de la mano de su experiencia en República Dominicana, pero gracias al reencuentro hemos podido saber que están juntos.

Y es que la tentadora ha entrado echándole en cara a Alba la infidelidad que ha cometido con Álex Girona y lo mal que lo ha pasado David en 'Villa Montaña'. "Él no te ve guapa", ha dicho Alba, a lo que Lucía ha respondido desvelando que un día, David le dijo que "le gustaría besarla", dejando en shock a Alba.

David ha negado que dijera eso, pero la tentadora ha dado sus explicaciones pertinentes de cuándo dijo eso. "Lo has hecho mal... te está mintiendo en tu cara", le ha dicho la soltera a Alba, una Alba que le ha pedido a David sinceridad y un David que ha vuelto a negar de nuevo que lo haya dicho.

Pero Lucía no sería la única: después vendría Claudia. "¿Por qué dijiste el primer día que te gustaba o Claudia o yo?", ha subrayado la tentadora, ahora sí que sí y -tras esta confesión- provocando que Alba se levantara y se fuera.

"¿Claudia? Claudia de qué, no vales para nada... anda hombre, ahora Claudia", ha dicho una Alba que ha asegurado que todo esto "lo sabía". David ha indicado que Claudia "no le gusta". "Tienes que ser sincero", le ha dicho Sandra Barneda a David.

"Siempre la misma historia contigo", ha dicho Alba al regresar a la sala, protagonizando una tensa discusión con David llena de gritos. Finalmente, David se ha sincerado asegurando que si hubiera estado soltero no se habría liado ni con Lucía -allí presente- ni con Claudia, algo que no ha sonado muy creíble.

Los planes de futuro de David y Alba

Tras irse Lucía, Alba ha confesado que no estaba muy bien porque "no quiere que le mientan", mientras que David, por su parte, ha dicho que prefiere reconocer que ha dicho ciertas cosas a que posteriormente salgan a la luz.

Finalmente, ambos nos han dejado un emotivo momento abriendo su corazón y mirándose fijamente a la cara, cogiéndose las manos mutuamente y sincerándose. "Te amo", le ha dicho David, algo que ha sido recíproco también por parte de Alba, que le ha dicho otro sincero "te amo".

En cuanto a los planes de futuro, Alba ha subrayado que están actualmente viviendo juntos: "Se supone que me iba a pedir matrimonio, pero se han torcido las cosas. Vamos a esperar un poco...". Lo que está claro es que ambos lo van a intentar y se van a dar otra oportunidad. Además, 'La isla de las tentaciones 10' les ha hecho más fuertes y ha supuesto para ellos un impulso en su relación. Ahora habrá que esperar para saber si ese impulso es para bien o para mal.