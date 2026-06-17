Ana Carrillo 17 JUN 2026 - 13:21h.

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Ainhoa se marchó llorando del reencuentro tres meses después y reprochándole a Álex que siempre le decía que la que fallaba en la relación era ella, pero la situación ha sido muy diferente en el primer debate final de 'La isla de las tentaciones 10', en el que se han presentado felices, confirmando que siguen juntos y que han superado sus problemas.

"Desde que hablamos no nos hemos peleado mucho, estamos en nuestro mejor momento", declaró Álex en el debate, mientras que Ainhoa sonría, asentía y añadía: "Él ha aprendido a escuchar mucho". "Sí, yo he aprendido a gestionar esa frustración cuando yo no entendía por qué le estaban molestando algunas cosas", continuaba él, tras lo cual ambos aseguraban que estaban felices por estar juntos y comprenderse mejor mutuamente.

Tras la emisión del debate en televisión, Ainhoa ha querido dirigirle una carta abierta a su novio en Instagram, en la que le expresa su gratitud por la relación que han construido juntos: "Gracias, mi amor, por demostrarme que quien quiere bien, no hace daño. Que el amor de verdad cuida, respeta y sabe poner límites. No te imaginas lo orgullosa que estoy de ti, de mí, pero sobre todo, de nosotros y de cómo nos hemos sostenido".

La amiga de Mar ha asegurado en su carta abierta que su paso por 'La isla de las tentaciones 10' le ha ayudado a aprender que forma "el mejor equipo del mundo" con su pareja y ha defendido su forma de actuar en el programa: "Sé que hay gente que no ha estado preparada para ver tanto amor, tanta lealtad y tanto respeto como el que nos tenemos. Y si por respetarnos, cuidarnos y darnos nuestro lugar somos 'muebles' quiero que sepas que sería la silla de tu mesa el resto de mi vida, porque no hay mejor lugar en el mundo que estar a tu lado".

"Al final, el ruido de fuera no importa. Lo único que me importa es lo que somos cuando nadie nos ve. Por eso, como he dicho siempre, ojalá todo el mundo tenga la suerte de encontrar alguna vez en la vida a una persona que le quiera tan bonito y le haga sentir tan especial como tú me haces sentir a mí", ha añadido la de Ibiza, que ha recibido la respuesta de su novio en la zona de comentarios de la publicación.

"A veces la vida pone a prueba aquello que más quieres para recordarte cuánto vale. Y si todo esto me ha servido para algo, ha sido para confirmar que no existe lugar donde me sienta más feliz, más fuerte y más en casa que contigo. Gracias por quererme de una forma tan pura, tan sana y tan bonita. Gracias por creer en nosotros incluso cuando todo alrededor parecía intentar poner a prueba y tambalear lo que hemos construido", ha comenzado diciendo Álex en su respuesta, en la que también le ha pedido disculpas a Ainhoa.

"Perdón por todas aquellas veces en las que haya podido hacerte daño, por los momentos en los que mis errores, mis inseguridades o mis decisiones no estuvieron a la altura del amor tan bonito que me das cada día. Nunca ha sido mi intención hacerte sufrir y, si alguna vez te he fallado, quiero que sepas que lo siento de corazón. Estoy orgulloso de la mujer que eres, de tu fuerza, de tu corazón y de la manera en la que amas. Pero, sobre todo, estoy orgulloso de nosotros. Porque hemos demostrado que el amor no consiste en no equivocarse nunca, sino en elegirnos una y otra vez, incluso cuando el camino se pone difícil", prosigue Álex.

"Dicen que en la vida hay personas que pasan y personas que se quedan. Tú eres esa persona con la que quiero quedarme. La persona con la que quiero seguir aprendiendo, creciendo, riendo y construyendo recuerdos. La persona con la que quiero compartir todos mis días", son las palabas con las que termina su respuesta.