Ana Carrillo 17 JUN 2026 - 19:06h.

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En el primer debate final de 'La isla de las tentaciones 10', Christian ha relevado que tres semanas atrás Mar había decidido romper su relación y que actualmente se ven una vez a la semana y tienen contacto frecuente pero ya no son pareja. La mallorquina se mostró convencida en su decisión y explicó que no considera "justo" para ninguno de los dos que ella siguiera en una relación en la que no podía confiar por completo.

Tras dar la noticia en el programa, Mar ha compartido un significativo post en Instagram en el que explica que ha optado por no subir un largo texto como hizo tras su hoguera final o tras la emisión del reencuentro, sino un vídeo conciso en el que expresa lo que siente ahora.

"Esta vez solo voy a poner 'Un verano sin ti'. Así fue el destino…", ha escrito Mar en el copy de su publicación, en la que adjunta un vídeo de diversas imágenes acompañadas por una estrofa de 'Un verano sin ti', canción de Bad Bunny: "Y ahora toca un verano sin ti. La 'toy pasando bien, no te voy a mentir, pero a veces tu nombre no me deja dormir, pensando en todos los planes que hicimos, pero así fue el destino".

Su compañera Nerea le ha dejado un mensaje en la zona de comentarios del post: "Eres increíble Mar, por dentro, por fuera y por cualquier lado por donde te miren… vales muchísimo, mi vida, lo sabes".