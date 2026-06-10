Ana Carrillo 10 JUN 2026 - 17:56h.

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En su hoguera final, Leila decidió romper su relación con Atamán e irse de la mano de un nuevo amor, David Vaquero. Es la tercera vez que el albaceteño participa en 'La isla de las tentaciones' y en las tres ha salido con pareja: en la sexta edición con María Aguilar tras dejar a Elena Adsuara, en la séptima también con María y ahora, en la décima, con Leila.

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David ha tomado la decisión de no volver a participar en 'La isla de las tentaciones' y ha querido anunciarlo y despedirse del formato a través de Instagram, donde ha aprovechado para sincerarse acerca de lo que sintió por Leila en Villa Deseo. Así, junto a un vídeo en el que recopila imágenes de ambos durante la experiencia, comparte unas líneas de lo más emotivas.

"Dudé muchísimo si entrar aquí. El año anterior había sido muy complicado para mí aunque muchas veces no lo mostrase, pero al final tomar la decisión de volver a la isla fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Al final Leila ha sido mi experiencia. Sin esperarlo consiguió despertar en mí algo que pensaba que ya estaba apagado. Me hizo volver a sentir ilusión, volver a sentir algo real por alguien y recordar que todavía quedaban cosas bonitas dentro de mí", ha escrito David en su carta abierta.

"Aunque esta historia acabe aquí, ¡estoy súper feliz! Y solo puedo decir: ¡gracias!", ha terminado diciendo el creador de contenido en su post, que ha recibido más de 40.000 'me gustas' en menos de 24 horas.