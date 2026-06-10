Carta abierta de David Vaquero hablando de su relación con Leila en 'La isla de las tentaciones 10': "Me hizo volver a sentir ilusión"
David Vaquero se ha sincerado en Instagram acerca de lo que sintió por Leila en Villa Deseo
Leila rompe a llorar al ver en televisión su hoguera final con Atamán y se sincera: "Me siento orgullosa de haber sido fiel a mí misma"
Puedes ver el programa 21 de 'La isla de las tentaciones 10' en Mediaset Infinity
En su hoguera final, Leila decidió romper su relación con Atamán e irse de la mano de un nuevo amor, David Vaquero. Es la tercera vez que el albaceteño participa en 'La isla de las tentaciones' y en las tres ha salido con pareja: en la sexta edición con María Aguilar tras dejar a Elena Adsuara, en la séptima también con María y ahora, en la décima, con Leila.
David ha tomado la decisión de no volver a participar en 'La isla de las tentaciones' y ha querido anunciarlo y despedirse del formato a través de Instagram, donde ha aprovechado para sincerarse acerca de lo que sintió por Leila en Villa Deseo. Así, junto a un vídeo en el que recopila imágenes de ambos durante la experiencia, comparte unas líneas de lo más emotivas.
"Dudé muchísimo si entrar aquí. El año anterior había sido muy complicado para mí aunque muchas veces no lo mostrase, pero al final tomar la decisión de volver a la isla fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Al final Leila ha sido mi experiencia. Sin esperarlo consiguió despertar en mí algo que pensaba que ya estaba apagado. Me hizo volver a sentir ilusión, volver a sentir algo real por alguien y recordar que todavía quedaban cosas bonitas dentro de mí", ha escrito David en su carta abierta.
"Aunque esta historia acabe aquí, ¡estoy súper feliz! Y solo puedo decir: ¡gracias!", ha terminado diciendo el creador de contenido en su post, que ha recibido más de 40.000 'me gustas' en menos de 24 horas.