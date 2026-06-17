Ana Carrillo 17 JUN 2026 - 18:45h.

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En el primer debate final de 'La isla de las tentaciones 10', Julia y Luis han confirmado que siguen juntos pese a que en el reencuentro ella descubrió que él había dejado que Nieves, su tentadora favorita en Villa Montaña, le tocase sus partes íntimas. Lucía Sánchez llegó a destapar que en otra ocasión que el alicantino había ido al debate había comentado "en el pasillo" tanto en su presencia como en la de Anita Williams que seguían juntos "porque ella no dejaba que él la dejara".

Luis negó tal cosa y Julia aseguró que la emisión había sido "muy dura" para ambos y que había sido ella la que más había apostado por su relación. Tras emitirse en televisión el primer debate, él ha querido dirigirle una carta abierta a su novia en Instagram, en la que le dice que no pretende que sean "el ejemplo de la pareja perfecta": "Prefiero una relación real, con sus luces y sus sombras, a una perfecta solo de cara a los demás. No sé qué pasará con nosotros mañana, ni qué caminos nos esperan. Lo único que sé con certeza es que te quiero".

"Y también sé que no siempre soy una persona fácil de amar. Tengo mis defectos, mis días difíciles y mis maneras complicadas. Por eso quiero darte las gracias. Gracias por elegirme, de todos modos, cada día", ha concluido Luis, que ha recibido la respuesta pública de Julia en la zona de comentarios de la publicación.

"Y yo seguiré eligiéndote cada día. Gracias por haber estado al pie del cañón durante estos meses, incluso cuando todo se ponía cuesta arriba. Estoy muy orgullosa de ti y de nosotros porque yo sí sé la persona que eres y todo lo bueno que tienes. Te quiero", le ha dicho la alicantina.

Su compañera Mar también ha reaccionado a las palabras de Luis para mostrar su apoyo a la pareja: "Con trabajo, esfuerzo y dedicación por ambas partes de manera constante y sobre todo con todo el amor que os tenéis, se puede. Siempre que Julia esté feliz, yo seré feliz. Os quiero. Nadie puede juzgar lo que no ha vivido".