Laura se sincera sobre la crisis matrimonial que atraviesa con su marido, Manolo, con el que lleva 20 años

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Laura llegaba a 'El diario de Jorge', donde hablaba de la crisis matrimonial que atraviesa con su marido, Manolo, con el que lleva 20 años: "Nos falta la chispa, no salimos, la casa nos está comiendo". Confesando que es ella a la que no le sale hacer planes: "Yo le digo que salga y no va". El que llega a pensar que nuestra invitada ya no siente atracción por él: "Llevamos así años, estuvimos un tiempo que nos separamos".

Lo que ella tiene claro es que no se quiere separar y que están destinados a estar juntos: "Tenemos que cambiar la rutina, para mí es todo y le quiero con locura". Pero esto no es lo único que le preocupa, Laura rompía a llorar porque su hija ha dejado de trabajar con ella: "La quiero proteger, se ha ido porque está agobiada, es muy joven, pero creo que le pasa algo personal y lo paso muy mal y mi marido sufre mucho". Algo por lo que confesaba que "hace mucho tiempo que no es feliz" porque no ve que su entorno sea feliz: "Necesito aprender a soltar y disfrutar".

Laura recuerda cómo empezó su historia con Manolo

Mientras nuestra invitada contaba su historia con Manolo, revelaba que cuando se conocieron hace 20 años ella le ocultó que tenía dos hijas y que hubo una temporada que desapareció: "Nos conocimos por los chats y no le iba a contar mi vida personal a todo el mundo, y él se fue". Pero ella también descubrió algo que no le había contado: "Tenía novia, pero la dejó, no estaba enamorado". Algo a lo que reaccionaba Jorge Javier Vázquez: "Lo de él es mucho peor".

Como tampoco daba crédito nuestro presentador cuando Laura le contaba que el hijo que tienen en común durmió entre los dos hasta los 9 años: "¿No hicisteis nada en todo ese tiempo?" Y así Laura salía del plató para poder encontrarse con Manolo y hablar sobre todo esto.