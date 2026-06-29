Vanessa llevaba 9 años sin ver a su tío y 6 años sin ver a su tía y se reencuentran en 'El diario de Jorge'

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Después de 9 años sin verse, Vanessa llegaba a 'El diario de Jorge' para reencontrarse con sus tíos con los que sigue teniendo contacto después de todo lo que vivieron juntos, incluso cuando la acogieron en su casa. La que se fue a vivir con ellos de Ecuador a Dinamarca, pero a los siete meses se marchó para vivir con su novio en Madrid y que tenía algo que contarles sobre esto en nuestro plató.

Después del divertido momento que sus tíos protagonizaban con Jorge Javier Vázquez para que Rosa adivinase cuál era el motivo de estar en el programa, muchas emociones se iban a dar en el plató cuando los tres se reencontraban tantos años después.

Pero lo que no se esperaban es que Vanessa iba a contarles en el programa algo que no tenían ni idea sobre aquel novio con el que se marchó: "Él estaba aquí, le conocí en Ecuador y ellos no sabían nada, sabían que tenía novio, pero no que yo había quedado con él de encontrarnos, les utilicé de trampolín".

Una confesión que causaba risa en sus tíos después de tanto tiempo y que Vanessa justificaba alegando que en aquel entonces tenía tan solo 18 años.