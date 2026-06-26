La joven se arrepiente de haber juzgado a su madre y necesita pedirle perdón: esto le ha dicho

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Gisela se sintió gran parte de su infancia "sola y poco atendida" por su madre y ahora, necesita hablar con ella sobre su relación, por lo que ha querido reencontrarse con ella en 'El diario de Jorge'. Además, Gisela ha revelado que también quiere pedirla perdón por las veces que "la ha juzgado": "Creía que mi madre me había abandonado, hasta que descubrí los sacrificios que había hecho".

Tras un rato hablando con Jorge Javier, Luisa, madre de Gisela, ha entrado al plató de 'El diario de Jorge' y ambas -madre e hija- han protagonizado un emotivo reencuentro, entre lágrimas y dejándonos a todos el corazón como un puño.

Las emotivas palabras de Gisela a su madre

Después de un buen rato abrazándose y casi sin poder hablar, Gisela ha cogido el turno de palabra para comunicarle a su madre lo siguiente: "Ya te he dicho lo que siento por ti siempre, pero honro muchísimo el poder hacerlo delante de tanta gente, porque te lo mereces".

"Me he dado cuenta después de mucho tiempo del sacrificio que has hecho por nosotros, por todos, siendo tus pilares de vida. En su momento no te lo agradecí y ahora te quiero decir que te amo, que estoy súper orgullosa, que te admiro y que siempre vas a ser el mejor ejemplo a seguir", ha continuado la joven.

¿Quieres saber lo que le ha respondido la madre de Gisela a su hija? ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!