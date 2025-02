Lucía no podía evitar romperse en el confesionario al ver lo que se había generado en la casa ante todo esto al saber que ella no había revelado nada. Y, Ion Aramendi durante el debate de 'GH DÚO' quería dejar claro que la invitada no desveló lo que sucedió durante el reparto de puntos en la gala: "Como hemos visto antes, en la casa sospecharon que Lucía se había chivado de las nominaciones, pero os tengo que decir que en ningún momento dijo nada, ella y María Jesús mantuvieron el recreto tal y como les dijimos".