Las últimas nominaciones daban un giro a la casa de Guadalix y a las estrategias que se estaban siguiendo, los familiares eran los encargados de dar los puntos y los que determinaban la lista, pero Óscar tenía tres poderes muy importantes tras ganar la prueba, uno de ellos el del poder del intercambio, meterse él a la lista de nominados para poder salvar a alguien, el que decidió no utilizar: "Es un suicidio".

Por tanto, la lista definitiva de nominados quedaba así: Miguel Frigenti, Marieta, Sergio y José María Almoguera. Óscar tuvo claro que no salvaba a Frigenti de la nominación para meterse él, lo que no podía contar a ninguno de sus compañeros, algo de lo que este se enteraba en directo, como el resto de compañeros, y reaccionaba a que dejara la lista como estaba: "Lo entiendo perfectamente, yo hubiera hecho lo mismo porque la nominación de esta semana es lo que llevamos intentando evitar las últimas semanas. Yo sé que ya estoy fuera porque son tres personas contra mí, lo asumo y entiendo que no lo haya hecho porque, de hacerlo, probablemente se hubiera ido él".

Miguel Frigenti, sobre las nominaciones de sus familiares: "Lo hicieron muy mal"

Además, Miguel Frigenti se pronunciaba sobre las nominaciones que hicieron sus familiares, dirigiéndose en especial a su novio Nua: "Lo hicieron al revés. No sé que has hecho, mi amor, has hecho todo lo contrario que estábamos haciendo nosotros. Nominaron como supieron, pero muy mal".

Y aseguraba que le dolió la nominación de la madre de Óscar: "Ya que decidieron no hacer la estrategia de nominarnos entre nosotros, me nominó no para hacerme un favor, si no para darle un toque a Óscar. Enviar mensajes separatistas de los de fuera a lo que estamos aquí dentro cada semana me va afectando. Ella secundó con ese punto todo lo que se ha venido comentando durante estas semanas". Sobre lo que Óscar se pronunciaba: "Yo es que a mi madre no le cuestiono casi nunca. Por algo será, ella tendrá sus razones, pero para mí es complicado porque es mi amigo y es mi madre".