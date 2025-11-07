El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

Compartir







07 NOV 2025 - 08:34h.

Una edición tan icónica como esta, estando en el vigésimo aniversario del formato en España y siendo la número 20, tenía que tener 20 concursantes. Por tanto, puedo decir que ya conocemos a los 20 de GH20. También hemos conocido la nueva casa, aunque extrañamente en el house tour que nos hizo Jorge Javier Vázquez no pasó por el dormitorio langosta, tampoco por la lavandería. En esa casa no hay espacio de menor importancia y es sabido que los concursantes suelen preferir mantener las conversaciones importantes en lugares no tan destacados como el salón o ese espectacular invernadero, sino en el vestidor o la lavandería.

Claro que no todos han dormido en la casa porque cuatro de ellos lo han hecho en un oasis que no sabemos todavía lo que significa. Se trata de Cristian, el candidato que habría de disputar el puesto a Joon. Ambos han sido protagonistas del programa Uno de GH 20, emitido por Mediaset Infinity. Joon durmió anoche en la casa y cree que le ha ganado la batalla a Cristian, pero este duerme a escasos metros, en el mencionado oasis. Y lo hace junto a Rocío, amiga de Desirée, Noa y su novia Sofia.

Sí, ya sé que algunos no habréis visto la gala de anoche, pero tranquilos porque lo voy a explicar todo. O voy a intentarlo, porque con tanta entrada y salida de la casa estoy un poco mareado. Ya sabíamos que la casa sería espectacular. Me preguntaba una de las responsables de su diseño hace un par de semanas si creía que le iba a gustar a la gente. Pues claro que sí, por mucho que los seguidores de este programa seamos una rara especie, exigentes hasta la náusea aunque en el fondo nos contentamos con poca cosa. La nueva casa no es poca cosa, sino un lugar en el que empadronarse.

Líos entre concursantes

La experiencia nos dice que al final no es tan determinante que dos concursantes se conozcan previamente. Pues bien, hay más de un caso. Desireé y Rocío son amigas y esta última dice que no le gusta pensar, por lo cual hace siempre lo que dice su amiga. Pensar no le gustará, pero sobre montar dramas parece tener un máster. Tampoco puedo decir que no esté justificado, porque a Rocío le hicieron entrar con Desirée para luego irse a plató junto a Jorge Javier y poco después volver a la casa. Bueno, al oasis. Junto a Rocío y Cristian está en esa otra casa Noa, rodeada de jaimas y té verde. La novia de Noa es Sofía, que entró en la casa. A ella le dijeron que no iba a entrar y estaba en plató como defensora de su pareja, pero le dieron la sorpresa y… ¡para Tres Cantos! Luego, tras una falsa expulsión terminó en el oasis reencontrándose con su novia. No fue muy inteligente Noa al pedir que fuera su novia la "expulsada" porque ya les avisaron que el oasis comportaba algún peligro.

También se conocen Edurne e Íñigo, pero estos solo del casting. Los dos están a esta hora disfrazados de pájaro y comiendo gusanos, pero esto es otro capítulo que abordaré más tarde. Dado lo visto, no habrá nada entre ellos. Es más, él entró echando balones fuera, diciendo que ni la había recordado y preguntándole su nombre. Y la otra presumiendo de que fue el único con quien habló de hombres. La conversación más habitual para la cola de un casting, vamos.

La última trama entre dos concursantes es un lío familiar por un negocio de caballos del que son dueños Diego y Marcos. Diego está en la casa y Marcos no, en teoría porque no quería coincidir con su hermano bajo ningún concepto. Hace menos de un mes que están enfrentados. En realidad, Marcos lo está con Diego, la otra hermana de ambos y hasta la madre que los parió. Hubiera impuesto la condición de que entrasen los dos o ninguno. Mi teoría es que Marcos ha forzado este numerito para asegurarse un lugar en el plató los próximos meses, si es que su hermano aguanta en el concurso.

Cuando le comunicaron a Diego que Marcos no entraría aquel dijo que estaba seguro de ello porque tiene un negocio que atender y, por si eso fuera poco, le operaron dos hernias hace nada. ¿No era su sueño entrar? Curioso que Marcos afirmase que nunca ha dicho nada malo de su hermano delante de una cámara y un rato antes contase lo siguiente: “Le he pagado (a Diego) todo porque es un vago y cuándo he necesitado ayuda no ha estado ahí. Hombre, muy amable no está siendo tampoco. Después de conocer la historia le volvieron a ofrecer a Marcos ser concursante y lo volvía a rechazar.

Un repaso rápido

No sé si voy a tener espacio para hablar de todos, pero lo voy a intentar y lo conseguiré si logró sintetizar. Jonay se pasó toda la gala vestido de papagayo solamente por ser canario y tener dos de esa misma especie. Eso sí, habla mucho más Curro, el loro de Rocío. Cuando ese loro dice “papa” se está refiriendo a la concursante, o eso cree ella. Aroa fue madre con 15 años, Belén es modelo curvy y Paula ultrarreligiosa, a pesar de lo cual tiene la idea de que “el sexo es un regalo del señor”. Pues mis eternas gratitudes por ello. Aquilino brilla con una chaqueta hecha por él mismo y no lo llamaremos así por mucho tiempo porque ya se encargó de decir que sus amigos le dicen Quili. Considerémonos amigos, por tanto.

Paula se siente identificada con Angelina Jolie y Adara Molinero. No negaré que es guapa, pero es como si yo digo que me siento identificado con Pedro Salinas y Valle Inclán, pero resulta que no llego a ambos ni a la suela de los zapatos en eso de juntar letras. Raúl es el primer concursante que viene de Soria y se juega lo que gana en dos locales de copas con el póquer e invirtiendo en criptomonedas. A Almudena le ha dejado su novio al enterarse de que entraba en el programa. Y, ¡atención!, es de Tomelloso y el último concursante de esa ciudad (dije pueblo y se pusieron de uñas) me quiso denunciar hasta en su ayuntamiento. No consiguió nada de ahí, pero sí de la SGAE, aunque sin apenas consecuencias.

Me quedan solo tres más. Patricia y su capacidad labial (no lo digo porque hable muy bien). José Manuel, que llevaba colgada la banda de Míster España, no sé si para no olvidar que le dieron ese premio. Y, por supuesto, Mamadou, al que conocimos en la rueda de prensa. En total, 20 concursantes entre los que destaca la diversidad. Mamadou es negro y Joon oriental (aunque es español tiene antecesores coreanos y japoneses). Puede que sea el casting con la edad media más alta y más representación del colectivo LGTBI+, aparte de por la pareja de lesbianas también por Edurne, que confesó haber pasado hace tiempo por un proceso de transición. Tampoco voy a entrar a analizar la tendencia de cada uno, aunque si Aquilino afirma ser “la venus del Renacimiento de Gran Hermano” ya lo ha dicho todo.

Una feria en el parking de Mediaset

Lo de la feria pudo ser algo más prolijo, pero resultó vistoso. Nagore descubrió su lado sádico pidiendo que la noria fuera más deprisa (¿quería que salieran despedidos?). Lo peor: el confeti. Siempre me hace pensar lo pesado que debe ser recoger eso y lo que casi nadie sabe es que unas señoras de la limpieza están en cada gala esperando hasta que termine para dejar todo como la patena. También sentí algo de lástima por la hermana del dúo de la hípica (el concursante Diego y su hermano no concursante Marcos) que debió abandonar el plató por deseo expreso de Marcos y no se la vio volver. Me imagino a la pobre viendo la gala desde una sala VIP. O desde ‘La nueva muralla’, que ya no es lo que era, dicho sea de paso.

En cuanto a la mecánica y que las primeras semanas no haya nominaciones me espero a conocer los detalles (Ion Aramendi contará más en el debate del domingo). Si no estoy equivocado, en la última edición ya hicieron algo de ese estilo, lo cual responde a la necesidad de aprovechar un poco el casting y no perder concursantes valiosos tan pronto. Se me ocurre que les podían mentir sobre el momento en que empiezan a nominar dejándoles que lo hagan a cara descubierta aunque no valga para nada. Sin tener consecuencias reales en el concurso crearía mal rollo entre concursantes al verse nominados algunos, seguramente sin esperarlo, por determinados compañeros.

Sé que hay discrepancia en las opiniones sobre si Edurne e Íñigo hicieron bien disputándose el cuestionable privilegio de vivir en la jaula del jardín, pasar el día disfrazados de pájaro y comiendo pienso o cosas peores. La recompensa en no poder ser nominados durante un tiempo. Lo apruebo si es verdad que se salvan de poder salir a la palestra al menos en una ocasión. Ya sé que enfrentarse al juicio de los compañeros y a la decisión de la audiencia es parte intrínseca del formato, pero es muy valioso poder esquivar esa prueba. Entiendo que aproximadamente la mitad de los concursantes en la casa estuvieran dispuestos a ser pájaro.

Mi conclusión tras el estreno de anoche es que la mecánica es importante, así como las tramas entre concursantes o, por supuesto, una casa espaciosa y luminosa, todo un lujo tanto para concursantes como para espectadores. Pero aquí en importancia se llevan la palma los concursantes, absolutos protagonistas de la historia que se empezó a escribir anoche. Todo depende de ellos, auténticos guionistas del programa, capaces de darle un vuelco al relato en cualquier momento. La casa necesita vida y ya la tiene. Tenemos edición, amigos.

Moleskine del gato

Cuando vi anoche el sofá del salón me pregunté si llamarían a algunos extras para llenarlo porque es enorme. Luego, bien mirado, vi que con 17 concursantes casi se llena, muestra de que en este programa todo está bien medido.

Por no obviar que he estado comentando Uno de GH 20 quiero decir que me alegro del triunfo de Joon. Según reveló el miércoles Teresa Colomina, jefa de casting, la decisión del programa coincide con la de la audiencia. Es decir, Joon tenía el más alto de los porcentajes (un 23 %) entre los ocho finalistas.

Habló Íñigo González, ese exconcursante de la primera edición que con 23 años tuvo que preguntar cómo lavaba su famoso polo verde. Dice que, a diferencia de lo que sucede ahora, en otra época entraban al programa personas normales. No lo dirá por él.

Hace un par de semanas estuve visitando la nueva casa y cuento mis impresiones en el siguiente vídeo. Más información en el documental sobre la mudanza que se puede ver en Mediaset Infinity.