Mientras Marcos piensa en si decidirá entrar en 'Gran Hermano 20' o, por el contrario, renunciará a su sueño para que su hermano lo haga por él, Jorge Javier Vázquez le anuncia que quizás "alguien que no podía faltar" en el estreno de la edición pueda ayudarle.

Ese es Ion Aramendi, quien entra eufórico en el plató y flipando con los nuevos concursantes de esta edición. El presentador aprovecha para decirle al posible concursante que él vota por la reconciliación y que, por este motivo, debe entrar en la casa de Tres Cantos: "Te vas a arrepentir si no". Sin embargo, el verdadero motivo que le trae a Ion Aramendi es otro.

El adelanto de la novedad inédita de 'Gran Hermano 20'

"Atención, os vengo a contar a todos que es muy importante: ¡El domingo comenzamos el debate a las 22:00 horas de la noche!", anuncia el presentador. No obstante, existe algo "más importante que todo esto" pues "es una cosa que nadie más sabe aquí y es historia de 'Gran Hermano'", apunta.

"Atención porque esta edición no va a contar durante las primeras semanas, no te digo cuántas, con nominaciones", revela Ion Aramendi. Jorge Javier Vázquez se encargará de contar de qué va esta noche y Ion Aramendi terminará de explicar la novedad el domingo durante el debate que, no podéis olvidar que empezará 30 minutos antes, a las 21:30 horas, en Mediaset Infinity.

Jorge Javier, a los concursantes: "Estáis todos en peligro"

Jorge Javier conectaba con la casa para anunciar a los concursantes un giro drástico de los acontecimientos que no se podían imaginar: "De momento, en 'Gran Hermano' no hay nominaciones". Sin embargo, la alegría dura poco cuando explica el motivo por el que no tendrán lugar: "Todos estáis en peligro. Todos estáis nominados".

No hay nada peor para un concursante de 'Gran Hermano' que ser el primer expulsado de su edición, por eso, el presentador les ofrece la posibilidad de librarse de la expulsión a dos de ellos. Pero, para entender quienes podrán salvarse, antes tiene que mostrarles un nuevo espacio "histórico" en la casa pues "jamás lo hemos tenido en ninguna edición".

'La pajarera', el nuevo espacio clave para la salvación

En "la mejor pajarera del mercado" situada en el jardín de la casa, los concursantes encontrarán dos mullidas camas nido, una caseta para "hacer todas las necesidades de un pájaro" y en el que tendrán a su alcance el mejor alpiste del mundo y deliciosos insectos. Eso sí, para poder mimetizarse con el ambiente, deberán ir disfrazados o bien de cuco, o de flamenco.

Los nombres de los primeros habitantes de 'La pajarera'

Jorge Javier les da la opción a los concursantes de elegir: ¿Prefieren vivir en una fabulosa casa pero en peligro de extinción o, por el contrario, vivir en 'La pajarera' hasta el próximo jueves completamente a salvo de ser expulsado durante mucho tiempo?.

Ellos lo tienen claro, aunque hay un problema: hay más candidatos que puestos en 'La pajarera'. Se ganará el lugar en el nuevo espacio de la casa de 'Gran Hermano', además del poder de elegir quien compartirá habitáculo con él, aquel que encuentre más rápido el huevo escondido y ese es... ¡Íñigo! El concursante decide compartir el privilegio con Edurne, la compañera con la que vivió el casting del programa en Barcelona.

Una presunta expulsión sorpresa lleva a un concursante al 'Oasis'

Jorge Javier está seguro de que muchos se van a arrepentir de no ser pájaros y estar completamente a salvo de la expulsión, sobre todo cuando hace el anuncio más importante de la noche: "La primera expulsión de la edición está en marcha".

Por si quedaba alguna duda, el presentador les explica: "Lo habéis oído bien, 'Gran Hermano 20' rompe las normas. La audiencia está votando y uno de vosotros está pasando sus últimos minutos en la casa porque la expulsión es esta misma noche".

Sin embargo, no todo es lo que parece pues "ninguna votación está en marcha aunque les hemos hecho creer que sí". Los concursantes de la casa lo vivirán como una expulsión real pero serán los habitantes de 'Oasis' quienes decidan quién abandonará la casa de Tres Cantos para unirse a ellos teniendo en cuenta que vivir en esta localización "tiene sus peligros".

Aunque dudan entre traer a Desirée, de quien se despide Rocío entre lágrimas al pensar que no entraban juntas al concurso, y Sofía, pareja de Noah, finalmente se decantan por una de ellas. Con el resultado de la presunta votación en un sobre, Jorge Javier conecta con la casa para anunciar el presunto expulsado: "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... ¡Sofía!".