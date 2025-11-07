Patricia Fernández 07 NOV 2025 - 01:07h.

A la noche de estreno de 'Gran Hermano 20' no le iba a faltar nada, desde el dilema entre dos mejores amigas, a un conflicto familiar que podía cambiar el rumbo en el programa de dos hermanos que habían sido elegidos para entrar como concursantes.

Diego entraba en la casa, donde conocía a los primeros habitantes de la casa y Jorge Javier Vázquez advertía de algo minutos después de su llegada: "Tiene que dar explicaciones esta noche. Y, es que algo había pasado, él y su hermano Marcos, con el que no se habla desde hace un mes, se habían presentado al 'casting' por separado y el la organización elegía a los dos para entrar en la casa.

El conflicto entre dos hermanos en el estreno de 'Gran Hermano'

"Su convivencia es imposible, no quieren compartir el mismo espacio, su relación está completamente rota", explicaba Jorge Javier, que hablaba sobre esto con Mónica, hermana de ambos en plató, la que tampoco se habla en este momento con Marcos: "Son cosas de hermanos". La que tenía que salir del plató en el que momento que este entraba, a petición de este, como le explicaba nuestro presentador: "Nos ha pedido entrar sin que estuvieras tú".

Marcos, de 49 años y dueño de una hípica en Madrid, entraba al plató y aseguraba haber tomado una decisión al saber que su hermano entraba en el programa.

"Ayer llevamos a tu hermano a un hotel y le retiramos el móvil, es el protocolo habitual para los concursantes antes de entrar a la casa, acto seguido te llamamos a ti para confirmarte que también eras concursante y tu respuesta nos dejó muy sorprendidos, no querías coincidir con tu hermano bajo ningún concepto", contaba Jorge Javier.

Y este explicaba que esta decisión "es por su familia" y no quiere que su programa se base en una pelea familiar, que como el explicaba "es muy reciente".

En un vídeo para 'Gran Hermano', Diego hablaba de esta conflicto con su hermano, lo que Marcos veía en plató y reaccionaba y tras esto, Jorge Javier hablaba con Diego sobre esta conflicto.

"Yo creo que no tiene arreglo y no he venido a estar discutiendo con una persona, para mí ya no existe, se ha portado bastante mal", entonaba Diego y este se enteraba de que Marcos había renunciado a entrar a la casa, lo que aseguraba que "era de esperar" y le hacía reaccionar: "Se lo agradezco de verdad, lo primero que no quería era hacer daño a mamá, siento que no haya podido cumplir su sueño, siempre lo ha sido y no el mío. Espero que algún día se pueda solucionar esto".

"Mucha suerte, no te enquistes en esto, no vas a ver nada que yo diga nada de ti malo. Te deseo lo mejor, no soy a entrar, relájate, yo he renunciado, no quiero que esto se base en una pelea de hermanos", decía Marcos para que le escuchase su hermano.

Marcos toma la decisión de no ser concursante

Pero Jorge Javier, después de esta conversación dejaba una pregunta en alto para que se lo pensase: "Piénsalo, para nosotros sigues siendo concursante de 'Gran Hermano 20', hay un coche en la puerta esperándote para que vayas a la nueva casa de Tres Cantos".

Tras pensárselo, Marcos llegaba a una conclusión: "Yo no quiero que mi sueño se convierta en la pesadilla de 'Gran Hermano', para mí y los míos puede ser muy duro. Yo tengo una opinión de mi hermano de esa discusión que no va a salir de mí en ningún momento, todas las historias tienen dos versiones y la mía me la guardo. Lo siento, pero no soy concursante". Momento en el que Jorge Javier Vázquez que esté ligado de otra manera al reality y este aceptaba.