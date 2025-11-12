El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

Joon se ha convertido en el oscuro objeto del deseo en la casa de Tres Cantos. Que no terminen de comprender su forma de ser ya sería motivo para sentir una irresistible atracción por él. Es la fascinación por lo misterioso. Solo por curiosidad se interesan y no paran de decir su nombre. Sucede que se acercan no para intentar entenderle, sino con el objetivo de llevarle a su terreno. Aunque lo nieguen bajo la amenaza de recibir descargas eléctricas durante una hora, no tengo la más mínima duda de que les gustaría tener a Joon en su grupo. Porque, sí, ya hay dos grupos claramente definidos y un par de concursantes que juegan a la indefinición, Joon entre ellos.

Para no dejar flecos sueltos en mi exposición diré que un grupo está formado por Aroa, Paula, Belén, Desirée, Mamadou y Aquilino, aunque veo a este último un poco agobiado por las dudas. Ya lo decía Unamuno: “La fe que no duda no es fe, sino fanatismo”. El otro grupo lo componen Patricia, Almudena, José Manuel, Diego, Jonay, Edurne, Íñigo y Lorena. Está claro que este es más numeroso, aunque Íñigo se olvidaba ayer de incluir a Lorena. No me extraña nada. Él mismo decía que Aroa al menos da conversación, pero es que Lorena ni eso. Joon y Raúl habitan la república independiente de su casa.

Dice Raúl que él no forma parte de ningún grupo, pero se le ve mucho más con Aroa y compañía. Como buen jugador de póquer no quiere enseñar sus cartas y se está marcando el farol de su vida. Volviendo a Joon, insisto en que en este momento es uno de los más codiciados. Todos hablan mal de él, pero le hacen sitio con especial amabilidad por ver si terminan haciéndolo decantarse por un grupo. A todos les gustaría ser su amigo, por conveniencia más que por cariño. Lo extraño es que ni le ríen las gracias ni fingen estar a gusto en su compañía. Creo que son capaces de fingir, pero dentro de unos límites. Pretender hacer ver que les gusta estar con Joon sería demasiado.

Muy pronto para saber quién se moja o es un mueble

Puedo equivocarme, pero creo saber el final de esta historia. Me parece que Joon no se va a decantar por ningún bando y seguirá jugando a ser el incomprendido de la casa. También la mosca cojonera. Creo que va a ir más a lo personal, no en vano esta madrugada confesaba que le hace gracia Aroa y pretende ir a saco a por Paula por manipuladora. Les inquieta no pillarle, por eso tanto unos como otros le descalifican sin medida. La principal acusación a Joon es que no se moja. No contemplan la posibilidad de que haya alguien suficientemente contemporizador como para no poder dar la razón a nadie porque nadie la tiene en su totalidad. Yo mismo veo cosas bien y mal en Aroa o Patricia. Lamentablemente, en Jonay solo he podido ver hasta el momento lo malo.

Lo que me llama la atención es que lleguen a conclusiones tan contundentes llevando tan pocos días de encierro. ¿En cuatro días se puede saber si alguien se moja o no? ¿Es posible catalogar a alguien como mueble tan pronto? Solo apostaría porque Lorena no dará más de sí aunque se quede hasta el final. Su frase más larga fue una de ayer que dice así: “La mujer hace de la casa un hogar”. ¡Virgen Santa! Llévame pronto. El remate lo puso Íñigo asegurando que piensa lo mismo. Luego añadió Lorena, arriesgando poder sufrir un ictus del esfuerzo: “A mí me gusta salir, beber y bailar, pero sin llegar a ser un vicio, que eso sí es pecado”. Es otra Paula, pero mucho peor.

No catalogaría como mueble a nadie (salvo Lorena). Cada uno tiene sus tiempos y centra el interés en algo distinto. Quiero comprobar si Joon y Raúl son tan interesantes en el juego como me parece o estoy haciéndome ilusiones para nada. En todo caso, entiendo que critiquen a un compañero por no mojarse, pero parece extraño que digan eso mismo de bastantes concursantes. Haciendo de nuevo recuento lo he oído en estos días de Joon, Mamadou, Raúl, Aquilino, Laura y hasta de Patricia. Sin embargo, bajo mi óptica Patricia es una de las más interesantes. Además, Mamadou parece haber despertado de su letargo y ya he dado mi opinión sobre Joon o Raúl.

Joon es experto en hacerse el tonto, como el Claudio de Robert Graves. Muy tonto, muy tonto, pero al ser asesinado Calígula llega a ser emperador de Roma. Un buen emperador, dicho sea de paso. Lo más interesante de este concursante es que pone nerviosos a tirios y troyanos. Aunque luego se acerquen a él porque creen que el jueves se nomina. Desconfían de Joon, no les agrada su forma de ser (tal vez porque no lo comprenden) y le dedican las dos descalificaciones de moda: mueble y poco claro. Pero nadie quiere dejar de escapar sus puntos en unas hipotéticas nominaciones. Aquí se cumple la máxima de que eres lo que vales, midiéndose el valor en puntos de las nominaciones. Y a pesar de tener todos los mismos puntos, en principio, son más golosos los de alguien que no es afín.

También los pájaros son un poco objeto del deseo porque la teoría que manejan algunos en la casa es que los próximos pájaros serán elegidos por los actuales. Creen firmemente que la jaula seguirá existiendo y eso promueve las conjeturas sobre quiénes sucederán a sus habitantes Íñigo y Edurne. Por eso algunos estarían visitándolos más que por disfrutar de su compañía. Tampoco sería de extrañar que fueran más a verlos después de quejarse amargamente haciendo la lista negra de los que menos han estado con ellos.

Los que van de frente

Es un mal endémico pensar que se debe opinar sobre los demás en su mismísima cara, aunque anoche en la fiesta de la amistad les propusieron un ejercicio que consistía precisamente en eso y no pestañearon a la hora de decir cosas como “no me mereces confianza”, “no tengo afinidad contigo” o “me llamaste la atención físicamente desde el primer momento” (esto último se lo dijo Aroa a Jonay, no iba yo desencaminado en un escrito anterior). Lo de decir las cosas a la cara es un argumento moldeable, porque quienes más insisten en lo oportuno criticar delante del criticado luego dicen de todo sobre los demás cuando no están presentes.

Me parece evitable ese momento incómodo en que ayer Aroa le decía a Joon: “Eres un bienqueda y los únicos que te creen son tus ‘jooniors’, o sea, 86 personas”. Es como si mañana vas a tu jefe, llamas a la puerta y cuando estás delante de su escritorio le dices: “¿Sabe lo que le digo? Que es un inútil, pelota con sus superiores mientras a los demás nos hace la vida imposible”. ¿A quE nadie se atreve? No discuto que ir de frente sea una buena filosofía de vida, pero sin pasarse. Prueba de ello es la autocensura a la que están sometidos en la casa. Aroa la suelta eso a Joon, pero un rato antes decía de él: “Habrá hecho mucha gracia con sus caras y porque es coreano, pero ahora qué”. Luego, más allá de las cuatro de la madrugada, Aroa acercaba posturas con Joon en una amigable charla.

La crítica a Joon está tan manida que no solamente le acusan de no mojarse, también de que se reserva para hablar ante las cámaras. ¿Cómo si no estuvieran rodeados de cámaras continuamente? Se refieren a las galas u otras conexiones en directo. No se dan cuenta de que ese es el momento de dar la opinión sobre los compañeros sin vivir el violento trago de decírselo a la cara. Se trata de la diferencia entre el insulto y la descripción. No es lo mismo hablarle al presentador del egoísmo de un compañero que ir a este y decirle: “Eres un egoísta”. En las galas todo entra mejor, como con un poco de vaselina.

Joon ya no cocina

La cocina siempre genera problemas y ya empiezan a surgir comentarios sobre la mala gestión de los cocineros o el exceso de control que tienen estos sobre la cocina. José Manuel y Jonay son los principales controladores y esto les está granjeando algunas antipatías. Por otra parte, ayer caí en que Joon no está cocinando. Me llama la atención porque en la casita de Uno de GH20 era el principal dueño de los fogones. No les falta razón cuando desconfían de él, le ven estratega y creen que no está siendo del todo él. Solo discrepo en que eso sea malo o un problema. Al contrario, le añade interés a su personalidad intrigante de por sí.

Tal vez por cosas como el cambio de actitud de Joon respecto a la cocina hay compañeros como Íñigo que le ven más estratega incluso que Raúl. Este tiene el sambenito solo sea porque juega al póquer, pero le saca varias cabezas Joon en la competición por ser el más estratega. Para mí tengo que a ninguno de los dos les hace ninguna ser así catalogados, sea cierto o no.

Moleskine del gato

Ahora ya sabemos que Paula se apellida Payá. Ya iba yo a hacer la broma cuando ella misma decía que está un poco “payá”, añadiendo: “Y menos mal que no me llamo Paqui”. No está mal visto, sería genial una concursante que fuera “paquí y payá”.

Hay dos concursantes que me quieren quitar el puesto. Empiezo por Paula, ya que estaba hablando de ella. Ella y Quili comparten momentos juntos y, como corresponde, los católicos hablan de cosas católicas. Me gustó esto que le dijo Paula: “Me encantas porque eres como San José”. Tiene explicación, por suerte, porque añadía: “San José hacía el bien desde atrás, en la sombra y sin buscar ser el protagonista”. Está bien porque así no me quedo solo con las citas literarias o cinematográficas.

También Desirée amenaza con suplantarme porque ayer dijo sobre Joon: “Es como un gato, cuando él quiere se te acerca, pero nunca cuando quieres tú. Pues resulta que escribiendo esto sobre los finalistas de Uno de GH20 decía yo esto de Joon: "Me parece como un gato porque parece gustarle el juego por el juego. A partir de ahí, blanco y en botella. Es gato como yo (también dije que un poco antisocial, en lo cual coincidimos igualmente) y juguetón”. Aunque debo decir que anoche el propio Joon se reconocía en esta descripción cuando Paula decía haberse sentido rechazada por él. Decía esto: "Soy como un gato. Las personas que se me acercan así tan directamente las rechazo". Por clamor popular, es un gato.

[Todas las imágenes de este texto han sido capturadas por el autor]