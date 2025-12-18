El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

18 DIC 2025

Esta noche ganará la vigésima edición de Gran Hermano en su versión original, con concursantes anónimos, uno de estos concursantes finalistas: Rocío Gallardo, Raúl Martínez, Cristian Orvich o Aquilino Jiménez. Los cuatro parten con las mismas posibilidades, aunque apuesto cinco contra uno a que ahora mismo hay un porcentaje destacado por encima del 50 %, e igual me estoy quedando corto. Como digo en el vídeo del moleskine de hoy, último de la edición, la cosa está entre el impostor de refinada técnica; esa mezcla entre hetero, ultrarreligioso y Venus del renacimiento; uno que estuvo inactivo durante demasiado tiempo, o la concursante diseñada a gusto de los galeros.

No voy a decantarme por uno de ellos por dos razones. Una es que la última vez que hablé aquí de mis preferencias di el nombre de dos concursantes que fueron expulsadas al día siguiente, si mal no recuerdo. Fue en un vídeo del moleskine y hablé de que Aroa y Patricia habían sido dos de las grandes protagonistas de la edición. Me faltó incluir a Edurne. En todo caso, ninguno de los cuatro finalistas se acerca a esas otras tres concursantes en carisma, protagonismo y merecimientos para estar en la gran final. La otra razón es que no tengo una preferencia clara, solamente me gustaría que no ganase Rocío para que la final sorprendiera con un final inesperado.

Rocío se metió bien pronto a la audiencia en el bolsillo

Lo siento por Rocío, contra la que no tengo absolutamente nada. Pero estoy convencido de que es la ganadora desde la primera semana de concurso, por no decir desde el primer día. Al principio dudé entre Rocío y Desi dado que las dos ofrecieron lo mejor de la primera gala. En seguida me di cuenta de que sería Rocío la elegida. Ella protagonizaba los momentos cómicos de las galas, lo cual es argumento suficiente. Definitivamente, Rocío tenía todas las papeletas porque, como dije ayer mismo, es el tipo de concursante que suele gustar a una mayoría de los espectadores. Dado que no tengo favorito me debería dar igual que ganase ella, y puedo prometer que así es. Solo que me daría un alegrón que uno de sus compañeros diera el campanazo ganándola en buen ley. Es una opción poco probable, en mi modesta opinión. Por tanto, lo que más deseo. Otra cosa es decir cuál de los otros tres finalistas me cuadraría más como protagonista de la sorpresa esta noche.

Solamente tengo claro que en ningún caso elegiría a Cristian, concursante al que no he llegado a visualizar nunca como ganador y me parecería profundamente injusto que lo fuera. Aunque tengo dicho que aquí no procede hablar de justicia. Y entre Quili y Raúl tendría que decantarme por el mal menor o, como dicen los concursantes a la hora de nominar o posicionarse, “por descarte”. Para eso prefiero quedarme en silencio, hasta el siguiente párrafo al menos. Bueno, no, quebraré el silencio antes para decir que mi primera opción sería dejar el premio desierto teniendo en cuenta que anoche, la última que han pasado en la casa, se acostaron poco después de la medianoche. ¿Qué forma de vivir Gran Hermano es esa?

Los killers de la edición

Quili y Raúl compiten por ser los más killers de la edición, aquellos que ganaron a rivales más fuertes en la sala de expulsión. Bromea Raúl con lo poco que durará su compañero en la gala de esta noche y Quili responde: “Estás muy flipado. Te digo una cosa, tú te has cargado a Patricia, pero yo me he cargado a Edurne, que se la pasaba por la piedra a Patricia. Así que sí tú tienes huevos para medirte con Patricia prepárate para medirte conmigo porque el cuarto vas a ser tú. Por flipado”. No le falta razón a Quili. Debo decir que estaban de broma, aunque dice un dicho catalán que “les bromes porten aigua”, porque detrás de una broma hay con frecuencia una gran verdad.

En realidad, Rocío no se queda nada atrás en haber derribado una de las figuras más destacados del tablero. Ganó su enfrentamiento con Aroa, lo cual significa que tres de los finalistas se cargaron a las grandes protagonistas. Lo dije el viernes pasado y no me bajo de ese burro. Sin embargo, Cristian lo tuvo fácil al quedarse el último y sin rival a quien batir. Hasta en eso ha tenido suerte el concursante de Uno de GH20 que primero se sentó en el sofá de los elegidos. También al ser repescado después de creer todos que entraría solo Joon. Ha tenido tanta fortuna que si al final le entrega Juan Quintana esta noche el cheque de ganador no me voy a sorprender tanto.

Ayer volvieron a probarse ropa para la gran noche y la casualidad quiso que Raúl y Cristian coincidieran en el color del traje. Son ambos trajes de corte clásico, muy alejados de lo que va a llevar Quili. Y del mismo color. Parece que se lo van a cambiar a Raúl, que el martes reconoció su incompatibilidad con el feriante. “Cristian da vergüenza ajena”, dijo Raúl. Como de costumbre, no fue precisamente delicado expresando lo que piensa de su compañero. Solo faltaba que mañana le manden un traje con raya diplomática, justo lo que no se puede decir que sea él.

Moleskine del gato

Quili dice que tiene talasofobia, es decir, miedo a las grandes masas de agua como mares, océanos y viceversa. Un dato: vive en Alicante, plena costa mediterránea, conocida turísticamente como Costa Blanca.

Miércoles, interior día, penúltimo día de concurso y Quili seguía decorando con piedrecitas sus zapatos blancos. Le quedaban poco más de 24 horas. Mañana cuento si terminó llegando a tiempo.

Ya he avisado que el vídeo del moleskine de hoy es el último de esta edición y ahí hablo de la discusión referida ayer entre Cristian y Rocío donde esta última hacía un análisis que se presta a reflexionar sobre ello.

Como hacerlo mañana no es buena idea aprovechó este último párrafo de hoy para agradecer a todos los que habéis pasado por aquí a leer o curiosear, a quienes volvieron a contar conmigo y a la productora del programa por invitarme a ver la nueva casa antes de su puesta de largo el día del estreno. Ah, y todos los que no estuvieron esta vez espero que nos reencontremos en otra ocasión.

Esta noche tenemos la fiesta más importante de la edición, pero no será la última.

