El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

13 FEB 2026 - 08:39h.

Colección de claroscuros en GH Dúo. Salió Raquel Salazar, a quien Cristina Piaget había abrazado poco antes como si hubiera sido su gran apoyo en la casa en lugar de su verdugo. Nominaron disciplinariamente a Antonio Canales, pero también a Cristina. Si no hubiera sido Raquel la expulsada estaría rabiando de que se salvase de la justa sanción decidida por el programa a dos concursantes, representantes cada uno de un grupo durante el primer mes de encierro. Ahora veo a Cristina muy integrada con sus enemigos, prueba de ello es que esta madrugada charlaba amigablemente con Anita Williams.

Aunque fue salvada Cristina y no llegó a pisar la sala de expulsiones, el gran ganador de la noche resultó ser Carlos Lozano. Mantuvo la tranquilidad que da no estar concursando a puntapiés. No digo patadas porque solo las bestias tienen patas, aunque después de ver durante tantos días a Canales tengo dudas razonables. Precisamente era señalado el bailarín por Carlos como autor de una patada previa al momento álgido de la discusión que ha colmado el vaso de la paciencia y provocado las nominaciones disciplinarias. Pero también vimos “hablar” con los pies a Raquel un poco después, justo cuando entraban al ‘confe’ siguiendo a Cristina, al tiempo que se la escuchaba lo siguiente: “Te doy una patada que te mato”. Aunque seguro que dijo otra cosa.

Lo de invadir el único espacio privado y confidencial que hay en esa casa me parece de especial gravedad y no es la única vez que sucede. Casi me importa más eso que los puntapiés. Digo que ganó Carlos, aunque quien se fue de rositas fue Raquel, que en la discusión mencionada animaba por lo bajo a que Canales provocase a Cristina para ver si esta reaccionaba mal y se ganaba la expulsión disciplinaria. Tampoco hacía falta animar mucho a quien iba dando golpes con un cuchillo cebollero. Canales se anima solo y luego en las galas se pone exquisito, haciéndose pasar por un angelito. Merecía también ser nominada por el programa Raquel, pero al terminar siendo expulsada no habría valido de nada.

Aparta un poco, San Valentín

El pobre San Valentín tuvo que sentirse poco protagonista anoche porque mientras veíamos encuentros tan poco atractivos como el de Sandra con su novio la mayoría andábamos inquietos esperando la sanción prometida y la expulsión, momento cumbre de la noche. Sintiéndolo mucho, la hora sin cámaras de un mueble más en la casa interesa menos que el sistema reproductor del percebe. Así que tentados estuvimos algunos de solicitar que se echase a un lado el santo del amor para llegar antes a la almendra de la gala. De esa fase primera me quedo con el amor animal, expresado por Gloria González a sus perros. Otra cosa es que haya llamado a uno de ellos Carricoche. En la sociedad protectora de animales nominarían disciplinariamente a Gloria por esto.

En cuanto han sido separados los dúos (o tríos) ha comenzado el fuego amigo. Se esperaba algo así, pero no tan fuerte e inmediato. Se canibaliza el juego cuando Gloria se le tiene jurada a Juanpi Vega por nominarla a ella y no a Sandra Barrios, de quien dijo esta semana que es mala persona. Gloria ha empezado a jugar y lo ha hecho primero decidiendo que Cristina nominase en la privacidad de la sala de confesiones. De los ocho concursantes que siguen en el juego cuatro debían nominar a la cara y otros cuatro no, algo que decidiría Gloria al haber ganado la suite por primera vez en una prueba individual. Belén Rodríguez decidió dejar fuera de la competición a Manuel González, aunque su hermana lo eligió después para compartir con ella ese privilegio. Lo llamativo es que Gloria decidiese que nominase a la cara Juanpi mientras mandaba a Cristina al ‘confe’.

Disueltos los dúos (o tríos) se comienza a canibalizar el juego

Le extraña a Gloria que Juanpi la nomine a ella, pero no ha pensado que ella le hizo nominar a la cara reservando el privilegio de no hacerlo a la gran enemiga de su grupo. Obviamente no lo hizo sin pensar. El grupo mayoritario lleva al menos un par de días intentando llevar a Cristina a su terreno y así dejar completamente solo a Carlos, una vez terminada la semana de Belén en la casa. Es la manera de obrar que tienen los hermanos González y sus adláteres. Como dice Serrat en ‘Los macarras de la moral’: “Son la salsa de la farsa / El meollo del mal rollo / La mecha de la sospecha / La llama de la jindama/ Son el alma de la alarma / Del recelo del canguelo/ Los chulapos del gazapo / Los macarras de la moral”. Aunque mi estrofa preferida es esta: “Y te acosan por la vida / Azuzando el miedo / Pescando en el río turbio / Del pecado y la virtud / Vendiendo gato por liebre / A costa de un credo / Que fabrica platos rotos / Que acabas pagando tú”. Si Raquel Salazar no lo entiende me ofrezco a explicárselo. Y de paso repasamos lo que es el machismo. O lo que son las churras y merinas, que no meninas. Aunque traigo documento sobre la cohabitación entre ambas (sé que no son churras sino merinas, pero la inteligencia artificial no es tan inteligente como parece)

Se abre un tiempo nuevo en GH Dúo, no solo porque se hayan separado los grupos y comiencen las puñaladas en el seno del grupo mayoritario. También porque Cristina ha cogido la peor salida posible de la rotonda, marchándose con quienes le han hecho la vida imposible, poniéndose de acuerdo sobre cuál de ellos la sacaba de quicio. Los errores que haya podido cometer Carlos Lozano son una nimiedad al lado de lo que podría reprochar la modelo a aquellos con quienes ahora parece congraciarse. Carlos tiene más paciencia que el santo Job y una resiliencia admirable. Ahora mismo es el único al que le queda algo de integridad en esa casa.

Ante la esperada concentración de contenidos en la gala hicieron en sesión matinal la resolución de la prueba semanal. Ya sabían todos que no la iban a ganar. Permitían 40 fallos y les comunicó el ‘súper’ que habían dejado de contar al pasar de 100. Todavía hacía Raquel responsable a Belén, lo cual me haría reír si viniera de otro concursante. Dedico a este tema el vídeo del moleskine de hoy, así que no le daré más vueltas al torno. Solo he de decir que se están postulando como los concursantes que menos pruebas han superado. Sin contar que alguna se la hayan regalado, como pasó con la de los países y continentes. No es solo que estén poco comprometidos con ese objetivo grupal. Añadiría que parecen jugar a perder las pruebas. Les interesan más cosas como sus dos obsesiones casi enfermizas. Se llaman Carlos y Cristina. Es el síndrome de las dos ces.

Observatorio de nominaciones

Ya he explicado cómo se decidió quiénes nominaban a la cara y quiénes no. No eran nominables Antonio y Cristina, que ya lo estaban de partida, y debían quedar al menos cuatro nominados además de ellos. Las nominaciones discurrieron en ambos casos así:

A la cara

Carlos > Manuel (1), Anita (2) y Gloria (3)

Antonio > Sandra (1), Juanpi (2) y Carlos (3)

Anita > Sandra (1), Manuel (2) y Carlos (3)

Juanpi > Anita (1), Gloria (2) y Carlos (3)

En el confesionario

Manuel > Sandra (1), Anita (2) y Carlos (3)

Sandra > Anita (1), Manuel (2) y Carlos (3)

Cristina > Anita (1), Manuel (2) y Gloria (3)

Gloria > Juanpi (1), Anita (2) y Carlos (3)

Nominados provisionales: Antonio (disciplinaria), Cristina (disciplinaria), Carlos (18 puntos), Anita (9), Gloria (8) y Manuel (7). Quedaban libres de la nominación Sandra (3) y Juanpi (3), pero Gloria se salvaba ella misma con lo cual salía de la lista para que entrasen Sandra y Juanpi. Por tanto, todos nominados excepto Gloria. Carlos se llevaba los tres puntos de todos, excepto los suyos y los de Cristina, que iban a parar a Gloria. Si tenemos en cuenta que esta última se salvó a sí misma tal vez nos sea de ayuda para decidir nuestro voto comprobar a quién han elegido más compañeros como segunda opción. Aparte de Carlos, Manuel y Gloria elegían a Anita, segunda más votada entre todos.

Sospecho que Canales a estas alturas es un zombi, muerto como concursante e incapaz de sacar buena renta en cuanto se exponga a un voto en positivo. Anoche tuvo la idea de abandonar, pero no caerá esa breva. Tampoco veo con posibilidades a Manuel, más desgastado en esta edición que en la anterior, por lo que espero no verle cantar en la próxima. Así las cosas, si consideramos a Anita junto a los muebles Sandra y Juanpi tengo claro que solo se puede dar un trato de duro rival a la primera. Sin Anita tiene Carlos abierto en camino de aquí hasta la final. No incluyo a Cristina porque con ella he tirado ya la toalla. Su juego no me gusta y sus enfados con Carlos no compensan los ratos que se llevan bien y colaboran en el juego. “Cristina ahora mismo me resta”, decía Carlos, y no le falta razón.

Siguiendo con lo dicho por Carlos, quiero destacar el siguiente diálogo. Belén: “A Cristina le está viniendo muy bien el programa”. Carlos: “A Cristina sí, lo que no está viniendo bien es al resto. Está dejando muchos cadáveres. Veremos a ver si estos chavales se recuperan”. Genio y figura. Todavía me gustó más esta intervención de Belén en la gala: “Todos y cada uno de los que están aquí sentados, en este sofá, son responsables de llevar a Cristina Piaget al límite con continuas provocaciones”. La semana de Belén ha sido tan buena que estaría bien retroceder en el tiempo para evitar su expulsión. El español piensa bien, pero tarde.

Moleskine del gato

A pesar de creer que Cristina se está equivocando mucho todavía tengo esperanzas de verla rectificar. Por el momento, anoche volvía a demostrar que es una auténtica diva cuando todos metían la cara en la tarta elegida poniéndose perdidos y ella dejaba la suya intacta y el rostro más limpio que la patena. Cosas como esta hacen de ella un icono, ejemplar único que se creía extinguido en el universo del reality ibérico.

Durante toda la semana se ha observado en redes sociales algo más que un runrún sobre que se iba a salvar Raquel Salazar porque el programa ya lo tenía decidido. Si no fuera suficiente con esto, se añadía que ella ya lo sabía porque así se lo transmitieron en el ‘confe’, cuando no que lo llevaba firmado por contrato. En las versiones más delirantes también le habían comunicado la misma tarde de ayer a Carlos que saldría expulsado él. No me hizo falta ver lo que vendría después y predije con acierto que si era expulsada Raquel argumentarían que el programa cambió a última hora el guion ante la presión de unos cuantos chalados amigos de inventar estupideces en las redes.

Solo una cosa más, en el vídeo de hoy, tal como adelanté párrafos atrás, comento la razón por la que han perdido la prueba de esta semana, igual que ha sucedido en otras anteriores.

Y ya no estoy, porque me caliento y debo cuidar que no me suba el cortisol.

[Todas las imágenes de este texto han sido capturadas por el autor]