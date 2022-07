Antonio Abad, peluquero e íntimo de Isabel Pantoja, se sienta en 'Sálvame' y cuenta cómo se encuentra la cantante

Responde a la pregunta sobre si contará cuáles fueron sus grandes amores: "Si algún día lo cuenta lo veremos, conozco muchas cosas de ella y nunca las voy a hablar". Y si dirá si le gusta o no una mujer: "Si lo dice o no es solo problema de ella, no tiene ningún problema con eso, ella es cómo es y punto". Y desvela cómo se encuentra: "Está en su casa muy tranquila y no quiero que me la sofoquéis, que se hable de la artista, de su trabajo".