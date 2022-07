Ortega Cano pierde los papeles contra 'Sálvame': "Que me dejéis tranquilo"

Ortega Cano está en Costa Ballena, Cádiz lugar donde la encontrado la prensa por la calle, donde ha terminado estallando contra 'Sálvame' y es que uno de los reporteros del programa ha querido ir a preguntarle por la actualidad que gira a su alrededor, pero no ha dado opción a ello.

El extorero no está pasando por su mejor momento, ya lo demostró en su intervención por sorpresa y en directo en 'Sálvame', donde cargaba contra el programa y negaba su separación de Ana María. Y ahora tras salir a la luz la supuesta gran bronca entre Gloria Camila, Ana María Aldón y él mismo en esa casa, él lo ha negado ante las preguntas de un paparazzi, pero dos horas más tarde ha terminado completamente fuera de sí .

"¿Queréis que me ponga violento, que vaya a la cárcel? Que me dejéis tranquilo, ahora mismo que me dejes tranquilo", así de nervioso y entre gritos se ha mostrado Ortega Cano ante el micrófono de 'Sálvame'.