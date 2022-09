La gran bronca de Alejandra Rubio y su novio Carlos: las imágenes de la discusión en la calle

'Sálvame' muestra las imágenes de la bronca entre Alejandra y su novio Carlos en el cumpleaños de Terelu Campos

En las imágenes se pueden ver algunas lágrimas de la sobrina de Carmen Borrego

"No sé por qué me haces esto", le dice la nieta de María Teresa Campos a su pareja

Terelu Campos celebró su cumpleaños el pasado miércoles con sus seres queridos en un local en Madrid y a pesar de que era un día de celebración, sucedió algo que ha hecho saltar las alarmas y es que Alejandra Rubio y su novio Carlos tuvieron una fuerte bronca en la calle.

La gran bronca entre Alejandra Rubio y su novio Carlos

La pareja protagonizó una discusión y 'Sálvame' se ha hecho con las imágenes. "¿Por qué lo pagas conmigo?", le pregunta a su pareja la nieta de María Teresa Campos y se adentran en una discusión: "Lo has hecho mal, no es mi culpa, es tu culpa, ¿entiendes? Si estás mal en tu casa conmigo no es mi culpa, no lo es. Carlos es que no eres realista".

'Sálvame' muestra las imágenes de la discusión en la calle

Además, Alejandra Rubio le recalca a Carlos el cambio de actitud que ha tenido: "Yo pensaba que ya la conocías. Estabas bien y 'fum', te has convertido en otra persona, no sé por qué me haces esto", le dice la hija de Terelu con cara de preocupación, que dice mucho de lo que está ocurriendo entre ellos en plena calle y es que a ella incluso se le escapa alguna lágrima mientras mantienen esta conversación.

Las palabras de la hija de Terelu Campos

El equipo de investigación de 'Sálvame' ha podido hablar con la propia Alejandra Rubio, que ha dado su versión de todo lo ocurrido. "Me parece una tontería enorme, la verdad", afirma y añade: "Es que se ve en las imágenes que estamos hablando, pero no tengo que dar ninguna explicación de mi vida. Está todo bien".

La versión de Rafa Mora y Kike Calleja

Rafa Mora está manteniendo contacto con una fuente que, según asegura, es muy cercana a la pareja. El colaborador mantiene que debió de ser “algo que ellos no pueden llegar ni a controlar”. Además, e insistiendo en que la información le llega de primera mano, ha recalcado que “Carmen Borrego no tiene ni idea de este tema”.