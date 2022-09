José Antonio Avilés se convierte en nuevo colaborador: de la reacción de los colaboradores a los primeros enfrentamientos

Un nuevo colaborador se oculta en el público de 'Sálvame': podría quitarle la silla a alguien y provocar su huida

José Antonio Avilés es el nuevo colaborador de 'Sálvame'

Los colaboradores reaccionan a su llegada y tienen sus primeros encontronazos con él en directo

'Sálvame' ya tiene oficialmente un nuevo colaborador y tras mucha incertidumbre de quién podría ser. ya se conoce el nombre: es José Antonio Avilés. Noticia que ha hecho reaccionar a los colaboradores.

José Antonio Avilés, nuevo colaborador de 'Sálvame'

Las reacciones de los colaboradores no han tardado en llegar al descubrirse el nuevo compañero que tendrán en plató. Lydia Lozano ha dado su opinión sobre esto, Laura Fa ha asegurado que no tiene ningún problema con él. Antonio Montero ha reconocido que "tiene mucho mérito" de estar llegar donde ha llegado. "Crearse un persona está muy bien, crearse noticias no", le ha dicho Adela. Miguel Frigenti le ha dicho que nadie le diga "lo que no es capaz de hacer" y que le recibe con los brazos abiertos, lo que ha terminado en un abrazo entre ambos.

¿Qué es lo que más le ha avergonzado en su recorrido profesional?

Carlos Lozano le ha preguntado por las cosas que han pasado que le dan vergüenza, algo que ha preferido evitar, lo que ha hecho reaccionar a Lydia Lozano: "¿Dónde crees que has entrado a trabajar? Has entrado en un programa donde el pasado está muy presente en nuestras vidas". "No voy a verbalizar ese tema, pero el tema familiar que has dicho no me gusta", ha entonado refiriéndose a todo lo que sucedió con su abuela.

Los primeros enfrentamientos con sus compañeros

Rafa Mora ha hablado tras esto: "Son tantas las mentiras que ha dicho que no es que no quiera contestar, es que no se puede acordar". "A mí la psicología inversa, conmigo no", ha respondido Avilés y han terminado en un cruce de reproches, al que Laura Fa le ha advertido al valenciano que "no entre", algo que ha hecho saltar a José Antonio: "No hace falta que le digas que no entre, aquí el compañerismo la tenemos para todo el mundo y la demagogia también".

Miguel Frigenti ha aplaudido ante esto, Rafa Mora ha entonado que "le encanta estar de rodillas", algo que le ha indignado y lo que ha terminado con un momento de complicidad entre el periodista y el nuevo colaborador, en el que incluso Miguel se ha puesto de rodillas ante su nuevo compañero.

Lydia Lozano no entiende la actitud con la que ha llegado al plató