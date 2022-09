Alba Carrillo: “José Antonio Avilés es como una pistola cargada en una habitación con niños”

El fichaje de Avilés como c olaborador de ‘Sálvame’ ha venido acompañado de una predecible polémica: días antes de había liado parda por las imágenes en exclusiva que el no-periodista coló al programa asegurando que la retratada era la mismísima Isabel Pantoja cuando, en realidad, era una señora totalmente anónima con un parecido razonable a la tonadillera que fue retratada a traición en un día de playa.

Para Alba Carrillo José Antonio Avilés es una auténtica bomba de relojería. Miente más que habla y no responde a ningún tipo de criterio ético ni moral, “Es un personaje que no tiene ninguna credibilidad, no entiendo por qué siguen metiéndonoslo con calzador”.