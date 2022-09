Lydia Lozano se rompe recordando a su hermano: "Es muy difícil porque no pudimos verle"

Ante las preguntas de Carlos Lozano, Lydia nos contaba que a nivel personal no se arrepiente de nada. Recuerda su paso por la universidad como lo mas divertido, a donde fue porque le gustaba y por recomendación de su hermano. La colaboradora no tardaba en emocionarse viéndose a sí misma hablando de su padre, quien cree estará feliz viéndola desde arriba: "Sé que él me ve feliz en esa casa hecha por Charly, le echo de menos".

Y es que para ella, su familia es lo más importante. Hablaría de ellos sin parar y es que son una familia "muy peculiar" y "muy divertida": "Siempre he contado la anécdota de que cuando empecé en 'Tómbola', mi hermano le dijo a mi madre 'dame la prueba de ADN porque esto no nos ha podido caer en casa".

La colaboradora no podía evitar derrumbarse y es que su hermano falleció recientemente tras 45 días en la UCI por el coronavirus. Su madre, con 93 años, ha tenido que afrontar esta pérdida y Lydia le decía: "Es muy difícil la pérdida de un hijo porque no pudimos verle ni hablar con él".

De hecho, la periodista no ha parado hasta encontrar al enfermero que cuidó de su hermano y, tras dar con él, se vieron: "Me pusieron en contacto con el enfermero que estaba con mi hermano, fíjate qué maravilla y comimos con él y con su mujer. Pensaba que mi madre se iba a romper en esa comida, pero fue divertidísima ¡Qué personas los que han cuidado a todos los enfermos! Un beso, Javier".

Pero también ha celebrado sus 32 años junto a Charly. No es solo su marido, también es su compañero y su mejor amigo. Por eso, no entiende la infidelidad: "El que él se fuera con otra mujer o yo con otro hombre no lo concibo, para mí se hubiera roto todo, porque llevamos mucho tiempo, nos conocemos tanto y siempre digo que me sigue sorprendiendo".