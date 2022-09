Terelu Campos cuenta qué le pasó con Makoke: "Hizo algo que me dolió con respecto a mi hija"

Tras la emisión de unas imágenes publicadas por Makoke en sus redes sociales, Terelu Campos hablaba de la relación actual que tiene con quien ha sido su amiga. Aunque nunca han sido íntimas, parece que su relación ya no es la misma y es que pasó algo que dolió a la presentadora de ‘Sálvame’…

Terelu y Makoke han sido amigas. Se conocen casi desde siempre porque la dos son de Málaga y ella salía con un amigo de la presentadora. La vida las separó, durante muchos años no supieron la una de la otra, pero más tarde volvieron a coincidir gracias a sus hijas.

Alejandra Rubio y Anita Matamoros han sido muy amigas, casi uña y carne durante todas su infancia. “Coincidíamos mucho cuando nuestras hijas eran muy pequeñas y en esa época hemos tenido más relación”, comentaba Terelu. Sin embargo, contaba que ellas no eran tan cercanas dado que nunca han hecho cosas como ir a casa la una de la otra: “Luego, como todo, la vida va pasando y nuestras hijas han ido cada una por un camino”.

Las influencers ya no tienen la misma relación, pero ¿Pasó algo que afectara a la relación de sus madres? Terelu confesaba en 'Sálvame'': “Hizo algo que me dolió con respecto a Alejandra que no entendí sabiendo la relación que han tenido, pero son cosas que pasan cuando trabajas en televisión”, explicaba.