Michu, novia de José Fernando, asegura que se dudó de la paternidad de su hija: "Prefiero olvidar y perdonar"

En sus historias de Instagram, la andaluza ha asegurado que también se dudó de la paternidad de su niña , pero no ha revelado quién o quiénes lo hicieron. Lo que sí ha contado es que muchos de sus seguidores no comprenden por qué ahora mantiene una buena relación con su cuñada, Gloria Camila , que la criticó duramente cuando salió a la luz allá por 2016 que estaba embarazada del único hijo varón de Rocío Jurado.

Michu ha aclarado que es capaz de mantener una buena relación con Gloria e, incluso, defenderla en sus redes sociales porque no es una persona rencorosa; siendo esa la misma razón por la que ha podido perdonar a aquellos que dudaron de la paternidad de su hija. "Tampoco arrostro problemas emocionales del pasado, prefiero perdonar y olvidar. No conozco el rencor. De mi hija también cuestionaron la paternidad y recibo mensajes porque no entendéis que defienda a Gloria", ha escrito la andaluza en sus redes después de que un seguidor se interesase por la relación con su cuñada y le dijera que no comprende por qué apoya a su familia política si no la tienen en cuenta para nada.