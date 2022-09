Belén Esteban no se corta con Jorge Javier: "Creo que has venido cambiado a peor"

La colaboradora se ha mostrado muy dolida con lo que ha dicho Matamoros sobre ella y tras expresar todo esto, entre lágrimas, no ha dudado en decirle a Jorge Javier lo que piensa: "La gente puede ser de quien le de la gana, puede creer en lo que quiera. No te lo tomes a mal y no quiero discutir ahora mismo por teléfono. Creo que has venido de las vacaciones, que me dice yo he cambiado,...".