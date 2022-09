Belén Esteban, con el corazón roto por Kiko Matamoros: "Me he dado cuenta que no me tiene cariño"

Belén Esteban llama en directo a Jorge Javier para responder a las declaraciones de Kiko Matamoros sobre ella

La colaboradora se muestra muy dolida y su compañero se explica desde el plató

Belén Esteban y Kiko Matamoros se enfrentaron hace poco en plató

Belén Esteban ha llamado en directo a Jorge Javier para contestar a Kiko Matamoros, tras hablar de ella en una revista y decir que "el público ha perdido interés en ella". Por eso, ella expresa lo que ha sentido con sus palabras. Muy emocionada y entre lágrimas ha hablado con el presentador y con el protagonista de toda esta historia.

Belén Esteban entra en directo por teléfono

“Quiero que quede muy claro que yo en mi vida he luchado por qué compañero hace más audiencia, si Kiko Matamoros o Belén Esteban”, ha entonado y ha explicado cómo le ha caído todo esto: “Estoy un poco nerviosa. Me ha dolido mucho el titular de Kiko Matamoros porque con los problemas que tiene él con Hacienda tenga que hablar de Belén Esteban”.

La colaboradora se muestra rota por las declaraciones de Kiko Matamoros

La colaboradora cree que todos son “un equipo que se llama ‘Sálvame”. Ella afirma que su cabeza ahora “no está bien” y que, aunque no ha “sido una tía muy fuerte toda mi vida y mi cabeza ahora me ha jugado una mala pasada y me estoy recuperando”.

Ella, con la voz entrecortada, ha explicado que con los detalles que tiene su compañera con ella en plató “no se esperaba ese titular” y le parece “penoso que Kiko tenga que decir eso” porque ella en su vida ha hecho una exclusiva hablando de Kiko Matamoros: “Estoy triste porque ahora no estoy bien y me duele porque pensaba que Kiko me tenía un poco de cariño y me he dado cuenta de que no me lo tiene”. Y asegura que con esto Kiko “le rompió el corazón”.

